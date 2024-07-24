The Times раскрыл принципиальную позицию Гаррис по Украине

Все меньше времени остается до очередных выборов президента США, которые запланированы на ноябрь 2024 года. После того, как действующий глава Белого дома, член Демократической партии Джо Байден снялся с избирательной гонки, наиболее вероятным кандидатом на пост главы государства от политсилы является вице-президент США Камала Гаррис. Как передает портал "Комментарии", британское издание The Times проанализировало позицию вице-президента США по Украине.

Вице-президент США Камала Гаррис. Фото: Getty Images

Журналисты отмечают, что чиновница "твердо стояла на стороне президента Байдена, защищая Украину".

Авторы материала подчеркнули, что Гаррис решительно поддерживает оборонительную войну украинского государства против РФ

На саммите мира в Швейцарии Гаррис заявила, что "агрессия России – это не только посягательство на жизнь и свободу народа Украины, это не только посягательство на глобальную продовольственную безопасность и энергоснабжение..., — (это, — Ред.) также посягательство на международные правила и нормы".

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале она пообещала "железное" уважение к статье 5 НАТО, согласно которой нападение на одного члена Альянса требует, чтобы все остальные государства-члены этого военно-политического блока встали на его защиту.

Стоит отметить, что в НАТО не раз говорили, что россияне способны пойти на агрессию против какой-то из стран-членов блока.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в случае избрания президентом США, Дональд Трамп, возможно, сократит военную помощь Украине и подтолкнет официальный Киев к мирному соглашению в интересах России. Об этом пишет рейтинговое издание "TIME".



