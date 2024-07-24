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The Times раскрыл принципиальную позицию Гаррис по Украине

Возможная серьезная конкурентка Трампа твердо стояла на стороне президента Байдена, защищая украинское государство, отметили журналисты

сегодня, 15:50
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Кравцев Сергей

Все меньше времени остается до очередных выборов президента США, которые запланированы на ноябрь 2024 года. После того, как действующий глава Белого дома, член Демократической партии Джо Байден снялся с избирательной гонки, наиболее вероятным кандидатом на пост главы государства от политсилы является вице-президент США Камала Гаррис. Как передает портал "Комментарии", британское издание The Times проанализировало позицию вице-президента США по Украине.

The Times раскрыл принципиальную позицию Гаррис по Украине

Вице-президент США Камала Гаррис. Фото: Getty Images

Журналисты отмечают, что чиновница "твердо стояла на стороне президента Байдена, защищая Украину". 

Авторы материала подчеркнули, что Гаррис решительно поддерживает оборонительную войну украинского государства против РФ

На саммите мира в Швейцарии Гаррис заявила, что "агрессия России – это не только посягательство на жизнь и свободу народа Украины, это не только посягательство на глобальную продовольственную безопасность и энергоснабжение..., — (это, — Ред.) также посягательство на международные правила и нормы".

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале она пообещала "железное" уважение к статье 5 НАТО, согласно которой нападение на одного члена Альянса требует, чтобы все остальные государства-члены этого военно-политического блока встали на его защиту. 

Стоит отметить, что в НАТО не раз говорили, что россияне способны пойти на агрессию против какой-то из стран-членов блока.

Читайте также на портале "Комментарии" — Камала Гаррис раскрыла главные приоритеты на президентский срок: детали.

Также издание "Комментарии" сообщало – в случае избрания президентом США, Дональд Трамп, возможно, сократит военную помощь Украине и подтолкнет официальный Киев к мирному соглашению в интересах России. Об этом пишет рейтинговое издание "TIME".




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