Тим Кук и Лэй Цзюнь окружили Илона Маска на торжественном мероприятии в КНР: лицо Маска надо было видеть
Тим Кук и Лэй Цзюнь окружили Илона Маска на торжественном мероприятии в КНР: лицо Маска надо было видеть

«Не в восторге» от чрезмерного внимания: в сеть попали кадры растерянного Илона Маска на банкете в Пекине

15 мая 2026, 11:52
Недилько Ксения

Американский предприниматель и инженер Илон Маск, удерживающий статус самого богатого человека в мире, оказался в центре внимания ведущих топ-менеджеров планеты во время официального визита лидера США Дональда Трампа в Китай. Телеканал CBSNews обнародовал эксклюзивные кадры из торжественного государственного банкета в Пекине, где вокруг основателя SpaceX развернулась фотосессия.

Илон Маск. Фото: из открытых источников

На опубликованном видео зафиксирован момент, как с американским миллиардером, самым богатым мужчиной в мире Илоном Маском фотографируются другие миллиардеры. В частности, сделать общий снимок решили глава американской корпорации Apple Тим Кук, а также основатель известного китайского технологического гиганта Xiaomi Лэй Цзюнь.

Несмотря на высокий статус коллег по цеху, поведение самого главы Tesla вызвало оживленное обсуждение в СМИ и социальных сетях. Наблюдатели и журналисты заметили определенную отстраненность бизнесмена от процесса, из-за чего возникло четкое "ощущение, что Маск не в восторге, что в Китае с ним все хотят сфотографироваться". Похоже, статус главной медийной звезды американской делегации во время официального дипломатического приема несколько утомил изобретателя.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Илон Маск стал одним из главных героев обсуждений в социальных сетях во время своего визита в Китай в составе делегации президента США Дональда Трампа. Пока другие чиновники и участники встречи выстроились и, вероятно, собирались для совместного фото, основатель SpaceX выбрал совсем другое занятие.



