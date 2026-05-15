Тім Кук та Лэй Цзюнь оточили Ілона Маска на урочистому заході в КНР: обличчя Маска треба було бачити

Недилько Ксения
Американський підприємець та інженер Ілон Маск, який утримує статус найбагатшої людини у світі, опинився в центрі уваги провідних топменеджерів планети під час офіційного візиту лідера США Дональда Трампа до Китаю. Телеканал CBSNews оприлюднив ексклюзивні кадри з урочистого державного банкету в Пекіні, де навколо засновника SpaceX розгорнулася справжня фотосесія.
Ілон Маск. Фото з відкритих джерел
На опублікованому відео зафіксовано момент, як з американським мільярдером, найбагатшим чоловіком у світі Ілоном Маском фотографуються інші мільярдери. Зокрема, зробити спільний знімок вирішили очільник американської корпорації Apple Тім Кук, а також засновник відомого китайського технологічного гіганта Xiaomi Лэй Цзюнь.
Попри високий статус колег по цеху, поведінка самого голови Tesla викликала жваве обговорення у ЗМІ та соціальних мережах. Спостерігачі та журналісти помітили певну відстороненість бізнесмена від процесу, через що виникло чітке "відчуття, що Маск не у захваті, що в Китаї з ним всі хочуть сфотографуватися". Схоже, статус головної медійної зірки американської делегації під час офіційного дипломатичного прийому дещо втомив винахідника.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Ілон Маск став одним із головних героїв обговорень у соціальних мережах під час свого візиту до Китаю у складі делегації президента США Дональда Трампа. Поки інші високопосадовці та учасники зустрічі вишикувалися і, ймовірно, збиралися для спільного фото, засновник SpaceX обрав зовсім інше заняття.