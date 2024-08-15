Тим Уолз, кандидат в вице-президенты от лагеря Камалы Харрис, официально принял вызов на дебаты с Джей Ди Вэнсом, представителем Дональда Трампа. Об этом Уолз заявил в среду на своей странице в социальной сети Х (ранее известной как Twitter).

Тим Уолз принял вызов: готов к дебатам с представителем Трампа

Политик подчеркнул, что готов встретиться с Вэнсом 1 октября. Представитель кампании Харрис подтвердил, что Уолз с нетерпением ждет возможности обсудить ключевые вопросы на предстоящих дебатах. Вэнс, в свою очередь, ранее высказал намерение участвовать в дебатах, но поставил свои условия, заявив, что он не согласится на "фальшивые дебаты без аудитории".

"Мы собираемся провести настоящие дебаты, и если CBS согласится на это, мы обязательно это сделаем", — подчеркнул он.

В среду в CBS News сообщили, что пригласили обоих кандидатов в вице-президенты на дебаты и предложили четыре возможных даты: 17 сентября, 24 сентября, 1 октября и 8 октября.





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“Комментарии” также писали, что кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал свою главную конкурентку вице-президентку Камалу Харрис. Лидер республиканцев заявил, что Харрис не хватает умственных способностей и назвал ее "тупой".

