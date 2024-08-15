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Тим Уолз принял вызов: готов к дебатам с представителем Трампа

Тим Уолз согласился на дебаты 1 октября с Джей Ди Вэнсом

сегодня, 16:37
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Черновалова Кристина

Тим Уолз, кандидат в вице-президенты от лагеря Камалы Харрис, официально принял вызов на дебаты с Джей Ди Вэнсом, представителем Дональда Трампа. Об этом Уолз заявил в среду на своей странице в социальной сети Х (ранее известной как Twitter).

Тим Уолз принял вызов: готов к дебатам с представителем Трампа

Тим Уолз принял вызов: готов к дебатам с представителем Трампа

Политик подчеркнул, что готов встретиться с Вэнсом 1 октября. Представитель кампании Харрис подтвердил, что Уолз с нетерпением ждет возможности обсудить ключевые вопросы на предстоящих дебатах. Вэнс, в свою очередь, ранее высказал намерение участвовать в дебатах, но поставил свои условия, заявив, что он не согласится на "фальшивые дебаты без аудитории".

"Мы собираемся провести настоящие дебаты, и если CBS согласится на это, мы обязательно это сделаем", — подчеркнул он.

В среду в CBS News сообщили, что пригласили обоих кандидатов в вице-президенты на дебаты и предложили четыре возможных даты: 17 сентября, 24 сентября, 1 октября и 8 октября.

Тим Уолз принял вызов: готов к дебатам с представителем Трампа - фото 2

Читайте также на портале “Комментарии” — Камала Харрис теперь официально кандидат в президенты от Демократической партии. Её кандидатуру поддержали 99% делегатов на партийном съезде, что гарантировало ей место в предстоящих выборах. Об этом пишет BILD.

“Комментарии” также писали, что кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал свою главную конкурентку вице-президентку Камалу Харрис. Лидер республиканцев заявил, что Харрис не хватает умственных способностей и назвал ее "тупой".



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Источник: https://www.unian.net/elections-usa-2024/vybory-v-ssha-kandidaty-v-vice-prezidenty-ot-harris-i-trampa-provedut-debaty-12728844.html
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