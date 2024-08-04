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Трамп усомнился в умственных способностях Харрис

Дональд Трамп отказывается от обещания проводить дебаты "в любое время и в любом месте" и смеется над Камалой Харрис.

сегодня, 10:25
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Slava Kot

Кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал свою главную конкурентку вице-президентку Камалу Харрис. Лидер республиканцев заявил, что Харрис не хватает умственных способностей и назвал ее "тупой".

Трамп усомнился в умственных способностях Харрис

Камала Харрис и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп набросился на Камалу Харрис, после того как команда вице-президента отклонила предложение республиканца проводить дебаты на протрамповском телеканале Fox News. Трамп опубликовал ряд сообщений в социальной сети Truth Social с оскорблениями в сторону Камалы Харрис.

Трамп насмехался над Харрис назвав ее "тупой", человеком с "низким IQ", а также добавил, что вице-президентке США не хватает "умственных способностей", чтобы выйти на дебаты.

"Кто-то заметил, что Камала Харрис не дает интервью? Это потому, что она действительно тупая! Она не может правильно говорить без телесуфлера", — сказал Трамп, который сам постоянно использует телесуфлер на митингах.

Politico отмечает, что личные оскорбления главного конкурента напоминают риторику Трампа, которую он использовал против Хиллари Клинтон во время избирательной кампании в 2016 году.

Отметим, что Харрис согласилась провести дебаты, запланированные на 10 сентября на канале ABC. Однако Трамп считает, что предварительные договоренности были заключены с Байденом, поэтому он выставил Харрис условия прийти на телеканал Fox News. Вице-президент ответила, что независимо придет ли Трамп, она будет присутствовать на дебатах на ABC.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп критикует Харрис за якобы невозможность определить свою расовую принадлежность. Вице-президент США ответила на слова Трампа.

Также "Комментарии" писали о человеке с самым высоким интеллектом в мире.



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