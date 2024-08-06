Почти единогласно: Демократы выбрали Камалу Харрис кандидатом в президенты

Камала Харрис теперь официально кандидат в президенты от Демократической партии. Её кандидатуру поддержали 99% делегатов на партийном съезде, что гарантировало ей место в предстоящих выборах. Об этом пишет BILD.

Камала Харрис стала кандидатом в президенты от демократов с поддержкой 99% делегатов

С такой мощной поддержкой в своей партии, Харрис теперь будет соревноваться за президентский пост против бывшего президента Дональда Трампа, выборы пройдут 5 ноября. Но все еще неизвестно, кого она выберет в вице-президенты. Ожидается, что она скоро сделает это объявление, возможно, уже на предстоящем мероприятии в Филадельфии.

На роль её напарника рассматривают двух губернаторов: Джоша Шапиро из Пенсильвании и Тима Вальца из Миннесоты. Окончательный выбор Харрис объявят в ближайшее время.

В рамках своей кампании Харрис также посетит несколько штатов, которые могут повлиять на результат выборов, включая Висконсин, Мичиган, Северную Каролину, Джорджию, Аризону и Неваду.

Читайте также на портале “Комментарии” — Племянник кандидата в президенты США Дональда Трампа Фред С. Трамп III поддержал Камалу Харрис на пост президента. Причиной поддержки Харрис родственник Трампа назвал его резкие изречения.

Ранее “Комментарии” писали, что в своем первом интервью после того, как президент Джо Байден объявил об отказе баллотироваться на второй срок, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп резко высказался в адрес вице-президента Камалы Харрис, назвав ее "жестокой и глупой". Об этом пишет газета New York Post.