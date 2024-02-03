logo

BTC/USD

43040.14

ETH/USD

2311.18

LTC/USD

68.08

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США То, чего боялись, началось: Байден сделал заявление о военной операции на Ближнем Востоке
commentss НОВОСТИ Все новости

То, чего боялись, началось: Байден сделал заявление о военной операции на Ближнем Востоке

Вооруженные силы США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые КСИР и связанные с ним боевики "используют для нападения на американские войска"

сегодня, 07:50 comments2565
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент США Джо Байден заявил о начале военной операции на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку базы в Иордании, в результате чего погибли трое американских военнослужащих. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Белого дома.

То, чего боялись, началось: Байден сделал заявление о военной операции на Ближнем Востоке

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Американский президент отметил, что в минувшее воскресенье эти американские солдаты были убиты в Иордании "беспилотником, запущенным группами боевиков при поддержке Корпуса стражей исламской революции (КСИР)".

"Раньше сегодня (Ред. – в пятницу) я присутствовал на достойном возвращении (Ред. – тел) этих отважных американцев на авиабазе Дувр, и я разговаривал с каждой из их семей", — сказал глава Белого дома.

Джо Байден заявил, что по его указанию вооруженные силы США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые КСИР и связанные с ним боевики "используют для нападения на американские войска".

"Наш ответ начался сегодня. Это будет продолжаться по времени и в местах, которые мы выберем", — говорится в заявлении американского президента.

При этом Джо Байден добавил, что Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке "или где-нибудь еще в мире".

"Но пусть знают все те, кто может причинить нам вред: если вы причините вред американцу, мы ответим", — подчеркнул президент США.

Отметим, ранее сообщалось, что 28 января американскую военную базу "Башня 22" в Иордании атаковали дроны. По данным Пентагона, в результате этой атаки ранения получили более 40 американских солдат, еще трое военных погибли.

Читайте также на портале "Комментарии" — помощь США Украине: дойдет ли дело до голосования и что ожидать от республиканцев. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/02/02/statement-from-president-joe-biden-on-u-s-military-operation-in-the-middle-east/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости