То, чего боялись, началось: Байден сделал заявление о военной операции на Ближнем Востоке

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден заявил о начале военной операции на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку базы в Иордании, в результате чего погибли трое американских военнослужащих. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Белого дома.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Американский президент отметил, что в минувшее воскресенье эти американские солдаты были убиты в Иордании "беспилотником, запущенным группами боевиков при поддержке Корпуса стражей исламской революции (КСИР)".
Джо Байден заявил, что по его указанию вооруженные силы США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые КСИР и связанные с ним боевики "используют для нападения на американские войска".
При этом Джо Байден добавил, что Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке "или где-нибудь еще в мире".
Отметим, ранее сообщалось, что 28 января американскую военную базу "Башня 22" в Иордании атаковали дроны. По данным Пентагона, в результате этой атаки ранения получили более 40 американских солдат, еще трое военных погибли.
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