То, чего боялись, началось: Байден сделал заявление о военной операции на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден заявил о начале военной операции на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку базы в Иордании, в результате чего погибли трое американских военнослужащих. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Белого дома.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Американский президент отметил, что в минувшее воскресенье эти американские солдаты были убиты в Иордании "беспилотником, запущенным группами боевиков при поддержке Корпуса стражей исламской революции (КСИР)".

"Раньше сегодня (Ред. – в пятницу) я присутствовал на достойном возвращении (Ред. – тел) этих отважных американцев на авиабазе Дувр, и я разговаривал с каждой из их семей", — сказал глава Белого дома.

Джо Байден заявил, что по его указанию вооруженные силы США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые КСИР и связанные с ним боевики "используют для нападения на американские войска".

"Наш ответ начался сегодня. Это будет продолжаться по времени и в местах, которые мы выберем", — говорится в заявлении американского президента.

При этом Джо Байден добавил, что Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке "или где-нибудь еще в мире".

"Но пусть знают все те, кто может причинить нам вред: если вы причините вред американцу, мы ответим", — подчеркнул президент США.

Отметим, ранее сообщалось, что 28 января американскую военную базу "Башня 22" в Иордании атаковали дроны. По данным Пентагона, в результате этой атаки ранения получили более 40 американских солдат, еще трое военных погибли.

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