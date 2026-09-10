Только проголосуйте за республиканцев: Трамп обещает солидные выплаты каждому американцу

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить каждому совершеннолетнему американцу по $5000 в случае, если Республиканская партия сохранит контроль над Палатой представителей и Сенатом после ноябрьских промежуточных выборов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

С неожиданным заявлением Трамп выступил во время съезда республиканцев в Далласе. По его словам, выплаты станут своеобразными "дивидендами" от экономических успехов страны. Президент сравнил их с выплатами, которые получают инвесторы успешных компаний.

При этом Трамп обозначил условие для использования денег: средства должны быть потрачены исключительно внутри США.

"Мы не хотим, чтобы вы уехали в Канаду", — заявил американский лидер.

Масштаб обещания сразу вызывает вопросы. В США насчитывается около 267 млн совершеннолетних жителей. Если выплачивать по $5000 каждому, потенциальная стоимость программы может превысить $1,3 трлн.

Пока Трамп не представил подробный механизм реализации инициативы, не объяснил источник финансирования и не раскрыл, каким образом предполагается контролировать расходование средств. Неясно также, потребуются ли для такой программы дополнительные решения Конгресса и как она будет соотноситься с действующим законодательством.

Обещание прозвучало на фоне напряженной предвыборной ситуации. Трамп предупреждал сторонников, что потеря республиканцами большинства в Конгрессе может привести к серьезным политическим последствиям для его администрации. Ранее он даже заявлял, что в таком случае ему может грозить импичмент.

Президент призвал избирателей не допустить победы демократов, утверждая, что вместе с республиканским большинством американцы сохранят контроль над границей, налоговые реформы и меры безопасности.

Таким образом, обещание многомиллиардных выплат стало одним из самых заметных экономических заявлений Трампа накануне выборов. При этом его реализация остается под большим вопросом.

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