Тільки проголосуйте за республіканців: Трамп обіцяє солідні виплати кожному американцю

Президент США Дональд Трамп пообіцяв виплатити кожному повнолітньому американцю по $5000 у разі, якщо Республіканська партія збереже контроль над Палатою представників та Сенатом після проміжних листопадових виборів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

З несподіваною заявою Трамп виступив під час з'їзду республіканців у Далласі. За його словами, виплати стануть своєрідними дивідендами від економічних успіхів країни. Президент порівняв їх із виплатами, які отримують інвестори успішних компаній.

При цьому Трамп окреслив умову для використання грошей: кошти мають бути витрачені виключно всередині США.

"Ми не хочемо, щоб ви поїхали до Канади", — заявив американський лідер.

Масштаб обіцянки одразу викликає запитання. У США налічується близько 267 млн. повнолітніх жителів. Якщо виплачувати по $5000 кожному, потенційна вартість програми може перевищити $1,3 трлн.

Поки Трамп не представив докладного механізму реалізації ініціативи, не пояснив джерело фінансування і не розкрив, яким чином передбачається контролювати витрачання коштів. Незрозуміло також, чи потрібні для такої програми додаткові рішення Конгресу і як вона співвідноситиметься з чинним законодавством.

Обіцянка пролунала на тлі напруженої передвиборчої ситуації. Трамп попереджав прихильників, що втрата республіканцями більшості в Конгресі може призвести до серйозних політичних наслідків його адміністрації. Раніше він навіть заявляв, що у такому разі йому може загрожувати імпічмент.

Президент закликав виборців не допустити перемоги демократів, стверджуючи, що разом із республіканською більшістю американці збережуть контроль над кордоном, податкові реформи та заходи безпеки.

Таким чином, обіцянка багатомільярдних виплат стала однією з найпомітніших економічних заяв Трампа напередодні виборів. При цьому її реалізація залишається під великим питанням.

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