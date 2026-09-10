logo_ukra

BTC/USD

78348

ETH/USD

2478.05

USD/UAH

44.65

EUR/UAH

51.99

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Тільки проголосуйте за республіканців: Трамп обіцяє солідні виплати кожному американцю
commentss НОВИНИ Всі новини

Тільки проголосуйте за республіканців: Трамп обіцяє солідні виплати кожному американцю

Якщо республіканці утримають Конгрес, дорослі громадяни США можуть отримати виплати на тлі зростаючої тривоги Білого дому через проміжні вибори

10 вересня 2026, 07:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп пообіцяв виплатити кожному повнолітньому американцю по $5000 у разі, якщо Республіканська партія збереже контроль над Палатою представників та Сенатом після проміжних листопадових виборів.

Тільки проголосуйте за республіканців: Трамп обіцяє солідні виплати кожному американцю

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

З несподіваною заявою Трамп виступив під час з'їзду республіканців у Далласі. За його словами, виплати стануть своєрідними дивідендами від економічних успіхів країни. Президент порівняв їх із виплатами, які отримують інвестори успішних компаній.

При цьому Трамп окреслив умову для використання грошей: кошти мають бути витрачені виключно всередині США.

"Ми не хочемо, щоб ви поїхали до Канади", — заявив американський лідер.

Масштаб обіцянки одразу викликає запитання. У США налічується близько 267 млн. повнолітніх жителів. Якщо виплачувати по $5000 кожному, потенційна вартість програми може перевищити $1,3 трлн.

Поки Трамп не представив докладного механізму реалізації ініціативи, не пояснив джерело фінансування і не розкрив, яким чином передбачається контролювати витрачання коштів. Незрозуміло також, чи потрібні для такої програми додаткові рішення Конгресу і як вона співвідноситиметься з чинним законодавством.

Обіцянка пролунала на тлі напруженої передвиборчої ситуації. Трамп попереджав прихильників, що втрата республіканцями більшості в Конгресі може призвести до серйозних політичних наслідків його адміністрації. Раніше він навіть заявляв, що у такому разі йому може загрожувати імпічмент.

Президент закликав виборців не допустити перемоги демократів, стверджуючи, що разом із республіканською більшістю американці збережуть контроль над кордоном, податкові реформи та заходи безпеки.

Таким чином, обіцянка багатомільярдних виплат стала однією з найпомітніших економічних заяв Трампа напередодні виборів. При цьому її реалізація залишається під великим питанням.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Рубіо відповів, чи піде в президенти, залишивши Трампу неприємний натяк.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ZcK5-K-i5S4
Теги:

Новини

Всі новини