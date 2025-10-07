Tomahawk для Украины: какой важный список Трамп ждет от Киева

Президент США Дональд Трамп сделал довольно интригующее заявление о готовности начать поставки Украине ракет Tomahawk. Скорее всего Трамп имеет в виду, что для себя решил, что может и продать Европе Tomahawk, если убедится, что Украина будет их применять в неких разумных рамках. Такое мнение высказал популярный журналист и блогер Иван Яковина.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Что это могут быть за рамки? Удары по НПЗ и особенно газовой инфраструктуре РФ. Дональд Трамп давно хотел убрать российский газ со всех рынков – вот и случай представится", – отметил журналист.

По его мнению, скорее всего, Украине надо составить список возможных целей и представить их на одобрение Дональду Трампу, чтобы он лично вычеркивал оттуда все, что не понравится.

"Думаю, ему (Трампу – ред.) очень нравятся видео огромных взрывов на НПЗ, поэтому надо пообещать ему невероятное шоу в случае поставок этих ракет", – подытожил Иван Яковина.

Подытоживая, стоит сказать, что президент США Дональд Трамп отметил, что перед окончательным решением, как дать согласие на использование Киевом ракет Tomahawk он хотел бы знать, для чего именно будут использованы эти ракеты, и куда их будут направлять. Соответствующее заявление американский лидер сделал в Белом доме перед представителями СМИ.

"Да, я уже почти принял решение, если подумать" – высказался Дональд Трамп.

Президент США также добавил, что он будет "задавать вопросы" и не хочет "видеть эскалацию".

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил о вероятном "разрыве отношений" в случае передачи США ракет Tomahawk Украине. Таким образом хозяин Кремля пытается применять различные подходы, чтобы повлиять на решение США. В частности, отговорить Вашингтон от передачи Украине ракет Tomahawk и добиться уступок в войне. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).



