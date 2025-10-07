Tomahawk для України: який важливий список Трамп чекає від Києва

Президент США Дональд Трамп зробив досить інтригуючу заяву про готовність розпочати постачання Україні ракет Tomahawk. Швидше за все, Трамп має на увазі, що для себе вирішив, що може і продати Європі Tomahawk, якщо переконається, що Україна їх застосовуватиме в якихось розумних рамках. Таку думку висловив популярний журналіст та блогер Іван Яковина.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Що це можуть бути за рамки? Удари по НПЗ та особливо газовій інфраструктурі РФ. Дональд Трамп давно хотів прибрати російський газ із усіх ринків – ось і нагода з'явиться", – зазначив журналіст.

На його думку, швидше за все, Україні треба скласти список можливих цілей та подати їх на схвалення Дональду Трампу, щоб він особисто викреслював звідти все, що не сподобається.

"Думаю, йому (Трампу — ред.) дуже подобаються відео величезних вибухів на НПЗ, тому треба пообіцяти йому неймовірне шоу у разі постачання цих ракет", — підсумував Іван Яковина.

Підсумовуючи, варто сказати, що президент США Дональд Трамп зазначив, що перед остаточним рішенням, як дати згоду на використання Києвом ракет Tomahawk, він хотів би знати, для чого саме будуть використані ці ракети, і куди їх направлятимуть. Відповідну заяву американський лідер зробив у Білому домі перед представниками ЗМІ.

"Так, я вже майже ухвалив рішення, якщо подумати" — висловився Дональд Трамп.

Президент США також додав, що він "задаватиме питання" і не хоче "бачити ескалацію".

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін заявив про ймовірний "розрив відносин" у разі передачі США ракет Tomahawk Україні. Таким чином, господар Кремля намагається застосовувати різні підходи, щоб вплинути на рішення США. Зокрема, відмовити Вашингтон від передачі Україні ракет Tomahawk та домогтися поступок у війні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



