«Топить их веселее»: Дональд Трамп объяснил, почему США уничтожают, а не захватывают иранские корабли

Президент США Дональд Трамп в присущей ему манере прокомментировал стратегию американских военнослужащих по морским силам Ирана. Во время последнего выступления политик признался, что сначала имел вопрос к командованию из-за уничтожения дорогостоящей техники противника вместо конфискации.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Трамп рассказал, что интересовался военными характеристиками одного из ликвидированных судов и целесообразностью его затопления.

"Честно говоря, я даже немного разозлился на наших военных. Я спросил: "Что это был за корабль? Он был первоклассным?" И добавил: "Почему мы просто не захватили его? Мы могли бы использовать его. Зачем было топить?"", — поделился воспоминаниями глава Белого дома.

Однако аргументы военных, по словам президента, оказались достаточно неожиданными и специфическими. Командование объяснило, что такой подход не только вопрос тактики, но и эмоционального состояния личного состава и безопасности операции.

Пересказывая ответ своих подчиненных, Трамп отметил:

"Мне ответили, что топить их просто веселее. Так они сказали. Им больше нравится их топить. Говорят, так безопаснее. Наверное, это правда".

Эти заявления раздались на фоне обострения противостояния между Вашингтоном и Тегераном в водах Мирового океана. Критики президента уже успели обратить внимание на несерьезный тон обсуждения боевых действий, в то время как сторонники видят в этом демонстрацию уверенности и технологического превосходства армии США.

