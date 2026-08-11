Топливо подешевеет: Трамп сделал громкое заявление об Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные полностью расчистили Ормузский пролив от мин и установили над ним полный контроль. Об этом американский лидер сообщил 10 августа, передает CNN.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Трампа, американские военные якобы провели масштабную операцию по разминированию пролива, после чего судоходный маршрут снова стал открытым. Трамп при этом подчеркнул, что безопасность прохода судов теперь обеспечивает непосредственно Военно-морской флот США.

"Единственный, кто сейчас контролирует Ормузский пролив, — это флот США", — заявил американский президент.

Он также отметил, что потенциальная угроза минирования сохраняется. По словам Трампа, Иран или другие силы могут попытаться вновь установить мины в акватории, однако американские военные, как утверждает глава Белого дома, смогут их обнаружить и обезвредить.

"Они иногда будут закидывать новую мину, мы будем находить эту мину", — сказал Дональд Трамп.

Заявление президента США прозвучало на фоне крайне напряженной ситуации вокруг Ормузского пролива – стратегического морского маршрута, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и других энергоресурсов. Любые проблемы с судоходством в этой зоне способны быстро отразиться на мировых ценах и глобальной экономике.

При этом заявление Трампа о "100-процентном" контроле фактически означает готовность Вашингтона самостоятельно обеспечивать безопасность пролива и противостоять попыткам нарушить движение судов.

Ситуация вокруг Ормуза остается одним из ключевых факторов международной напряженности. Для США контроль над этим маршрутом имеет не только экономическое, но и стратегическое значение, поскольку позволяет Вашингтону напрямую влиять на безопасность важнейшего энергетического коридора.

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