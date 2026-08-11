Паливо подешевшає: Трамп зробив гучну заяву про Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові повністю розчистили Ормузьку протоку від мін та встановили над нею повний контроль. Про це американський лідер повідомив 10 серпня, повідомляє CNN.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Трампа, американські військові нібито провели масштабну операцію з розмінування протоки, після чого судноплавний маршрут знову став відкритим. Трамп при цьому наголосив, що безпека проходу суден тепер забезпечує безпосередньо Військово-морський флот США.

"Єдиний, хто зараз контролює Ормузьку протоку, – це флот США", – заявив американський президент.

Він також наголосив, що потенційна загроза мінування зберігається. За словами Трампа, Іран чи інші сили можуть спробувати знову встановити міни в акваторії, проте американські військові, як стверджує глава Білого дому, зможуть їх виявити та знешкодити.

"Вони іноді закидатимуть нову міну, ми знаходитимемо цю міну", — сказав Дональд Трамп.

Заява президента США прозвучала на тлі вкрай напруженої ситуації навколо Ормузької протоки – стратегічного морського маршруту, через який проходить значна частина світових постачань нафти та інших енергоресурсів. Будь-які проблеми з судноплавством у цій зоні здатні швидко позначитися на світових цінах та глобальній економіці.

При цьому заява Трампа про "100-відсотковий" контроль фактично означає готовність Вашингтона самостійно забезпечувати безпеку протоки та протистояти спробам порушити рух суден.

Ситуація навколо Ормузу залишається одним із ключових факторів міжнародної напруженості. Для США контроль над цим маршрутом має не лише економічне, а й стратегічне значення, оскільки дозволяє Вашингтону безпосередньо впливати на безпеку найважливішого енергетичного коридору.

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