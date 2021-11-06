В давке на концерте в Техасе погибли восемь человек: подробности

Восемь американцев погибли в толчее и давке, имевших место во время выступления популярного в Америке рэпера Тревиса Скотта в городе Хьюстон, американского штата Техас. Еще 17 пострадавших поклонников рэпера госпитализировали. Об этом сообщает Assosiated Press.

Второй день фестиваля отменили (фото из открытых источников)

Люди начали давить друг друга и толкаться во время проведения музыкального действа Astroworld Festival. У сцены фестиваля было 50 тыс. человек.

По словам руководителя пожарных Хьюстона Сэмюэла Пенья, когда на сцену вышел рэпер, его фаны начали подступать к сцене. Это вызвало толкотню и панику. Многие собравшиеся начали терять сознание. Три сотни человек пришли за помощью к медикам полевого госпиталя. У 11 американцев обнаружили кратковременную остановку сердца.

Популярный исполнитель останавливал свое выступление и просил охрану навести порядок и оказать помощь фанам. Это музыкальное действо прекратили через 40 минут после начала.

Эта трагедия напоминает другое концертное действо 1979года. Во время выступления коллектива The Who. Тогда погибли 11 американцев, более 20 получили различные повреждения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Швеции на концерте в честь группы ABBA погибли люди . Происшествие произошло недалеко от города Стокгольм. Как стало известно, за полчаса до начала концерта в честь группы ABBA мужчина выпал с седьмого этажа в фойе концертного зала. В этот момент на мероприятие собрались тысячи человек. 80-летний мужчина упал на двух человек (мужа и женщину). Выпавший с высоты гражданин погиб на месте, а 60-летний мужчина, получивший серьезные травмы, был госпитализирован и позже скончался в стенах медицинского учреждения.

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