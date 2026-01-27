Трамп анонсировал неприятный сюрприз для еще одного союзника: детали

Президент США Дональд Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи, поскольку правительство этой страны не приняло торговое соглашение с США. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В частности, Дональд Трамп поделился, что пошлины вырастут с 15 до 25%. Также президент США добавил, что под новые тарифы подпадают южнокорейские автомобили, древесина, фармацевтическая продукция и любые другие взаимные торговые позиции.

"Законодательное собрание Южной Кореи не выполняет свое соглашение с Соединенными Штатами. Мы с президентом Ли достигли Большого соглашения для обеих стран 30 июля 2025 года, и мы подтвердили эти условия, когда я был в Корее 29 октября 2025 года", — отметил в посте Трамп.

Однако парламент Южной Кореи не утвердил торговое соглашение с США, которое заключили лидеры двух стран.

В то же время президент США подчеркнул важность торговых соглашений для страны.

"В каждом из этих соглашений мы оперативно снизили наши тарифы. Мы, конечно, ожидаем того же от наших торговых партнеров", — добавил глава Белого дома.

