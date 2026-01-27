Трамп анонсировал неприятный сюрприз для еще одного союзника: детали

Рубрики
Президент США Дональд Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи, поскольку правительство этой страны не приняло торговое соглашение с США. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.
Фото: из открытых источников
В частности, Дональд Трамп поделился, что пошлины вырастут с 15 до 25%. Также президент США добавил, что под новые тарифы подпадают южнокорейские автомобили, древесина, фармацевтическая продукция и любые другие взаимные торговые позиции.
Однако парламент Южной Кореи не утвердил торговое соглашение с США, которое заключили лидеры двух стран.
В то же время президент США подчеркнул важность торговых соглашений для страны.
