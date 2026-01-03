Трамп атаковал Венесуэлу: сценарии для Мадуро и выводы для Украины

Соучредитель Аналитической сети "Research Solutions" Игорь Тышкевич отметил, что атака США на Венесуэлу началась через 10 часов после встречи делегации КНР с руководством Венесуэлы. В атаке, кроме ракет, вероятно были задействованы и вертолёты. По крайней мере, на это указывают видео с места событий.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Соответственно, может сложиться впечатление, что режиму Мадуро пришёл конец. Такая вероятность есть. Но давайте вспомним утверждённую концепцию национальной безопасности США, где говориться о концепции Монро, об американских интересах и доступе к ресурсам. Но не говорится о построении демократии в третьих странах. А США нужна нефть и возможность разведки редкоземельных элементов на территории Венесуэлы. Про нефть Трамп говорил открытым текстом. Поэтому есть и другие опции для Мадуро. В худшем случае он, конечно, улетит. Вероятно, не на Кубу, а дальше. В конце концов, даже к Лукашенко осенью дважды приезжал на приём посол Венесуэлы", – отметил эксперт.

По его словам, другие варианты сводятся, условно, к "югославскому сценарию" — атаки на инфраструктуру и вынуждение венесуэльских властей к компромиссам. В частности, отмены закона 1999 года который ограничивает участие иностранцев в разведке и добыче нефти. Они могут работать, но лишь в СП, где 51% акций находится у PDVSA — государственной нефтяной компании. Кстати, так работает и американский Chevron. Да, даже сейчас, даже во время "блокады" — Bloomberg 4 дня назад сообщил о разгрузке очередного каравана танкеров с венесуэльской нефтью в США. Санкции не отменяли. Просто в отношении Chevron действует General License.

"Таким образом выход для венесуэльских властей — уступки по закону 1999 года. И всё же, вероятно, отставка Мадуро. Но без деконструкции общей политической системы. Проще говоря, надо чтобы токсичный персонаж ушёл. Не обязательно сразу — может на протяжении года-полутора. Вопрос другой – внешняя реакция. Ведь в Венесуэлу активно зашли КНР и РФ. И ситуацию можно воспринимать как сигнал Трампа в адрес Китая и России. Возможно", – отметил Игорь Тышкевич.

При этом он уточнил, что с Китаем не все так однозначно. Иная ситуация с РФ и операция США в Венесуэле действительно может быть сигналом Москве на фоне попыток того дожать через США вопросы украинских уступок для заключения перемирия. В таком случае в ближайшие 2-3 месяца давление Трампа на Киев усилится.

"Но тут, сразу отмечу, "окно возможностей" будет ограничено. Если спешка Трампа на нашем направлении не даст результата, вопрос завершения войны переходит в поле консультаций между Вашингтоном и Пекином. А это уже совсем другие рамки. И, кстати, на китайском направлении возможности для активизации работы есть. В конце концов, Буданов, в отличие от многих украинских политиков, демонстрировал дальновидность и будучи руководителем ГУР принимал приглашения посетить приёмы посольства КНР", – отметил эксперт.

