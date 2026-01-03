logo

BTC/USD

89798

ETH/USD

3100.89

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп сделал заявление об ударах по Венесуэле: что случилось с Мадуро, которого задержали
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп сделал заявление об ударах по Венесуэле: что случилось с Мадуро, которого задержали

Американский лидер подтвердил широкомасштабный удар по Венесуэле

3 января 2026, 11:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу задержали и увезли из страны. США успешно нанесли широкомасштабный удар. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп сделал заявление об ударах по Венесуэле: что случилось с Мадуро, которого задержали

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Соединенные Штаты Америки успешно нанесли широкомасштабный удар против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, которого вместе с женой захватили и вывезли из страны", — говорится в сообщении.

По его словам, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.

Трамп пообещал, что детали будут опубликованы впоследствии. Он также анонсировал пресс-конференцию в Мар-а-Лаго, которая состоится в 18:00 по киевскому времени.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы в субботу. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в сети X.

Также издание "Комментарии" сообщало – в столице Венесуэлы Каракасе утром субботы, 3 января, жители слышали взрывы и пролет самолетов, а также видели столбы дыма. Южная часть города, в том числе район вблизи крупной военной базы, осталась без электроснабжения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно делал заявления о готовности применить наземную операцию в Венесуэле с целью вынудить президента страны Николаса Мадуро покинуть пост. Среди инструментов давления Вашингтон рассматривал расширение санкций, усиление военного присутствия США в регионе, а также проведение ударов по судам, которые, по утверждению американской стороны, причастны к незаконному обороту наркотиков в Тихом океане и Карибском море.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости