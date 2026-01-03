Трамп сделал заявление об ударах по Венесуэле: что случилось с Мадуро, которого задержали

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу задержали и увезли из страны. США успешно нанесли широкомасштабный удар. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Соединенные Штаты Америки успешно нанесли широкомасштабный удар против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, которого вместе с женой захватили и вывезли из страны", — говорится в сообщении.

По его словам, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США.

Трамп пообещал, что детали будут опубликованы впоследствии. Он также анонсировал пресс-конференцию в Мар-а-Лаго, которая состоится в 18:00 по киевскому времени.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы в субботу. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в сети X.

Также издание "Комментарии" сообщало – в столице Венесуэлы Каракасе утром субботы, 3 января, жители слышали взрывы и пролет самолетов, а также видели столбы дыма. Южная часть города, в том числе район вблизи крупной военной базы, осталась без электроснабжения. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно делал заявления о готовности применить наземную операцию в Венесуэле с целью вынудить президента страны Николаса Мадуро покинуть пост. Среди инструментов давления Вашингтон рассматривал расширение санкций, усиление военного присутствия США в регионе, а также проведение ударов по судам, которые, по утверждению американской стороны, причастны к незаконному обороту наркотиков в Тихом океане и Карибском море.



