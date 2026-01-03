Трамп атакував Венесуелу: сценарії для Мадуро та висновки для України

Співзасновник Аналітичної мережі "Research Solutions" Ігор Тишкевич зазначив, що атака США на Венесуелу розпочалася за 10 годин після зустрічі делегації КНР з керівництвом Венесуели. В атаці, крім ракет, імовірно, були задіяні й вертольоти. Принаймні на це вказують відео з місця подій.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Відповідно, може скластися враження, що режиму Мадуро настав кінець. Така можливість є. Але давайте згадаємо затверджену концепцію національної безпеки США, де йдеться про концепцію Монро, про американські інтереси та доступ до ресурсів. Але не йдеться про побудову демократії у третіх країнах. А США потрібна нафта та можливість розвідки рідкісноземельних елементів на території Венесуели. Про нафту Трамп говорив відкритим текстом. Тому є й інші налаштування для Мадуро. У найгіршому випадку він, звичайно, відлетить. Певно, не на Кубу, а далі. Зрештою, навіть до Лукашенка восени двічі приїжджав на прийом посол Венесуели", – наголосив експерт.

За його словами, інші варіанти зводяться, умовно, до "югославського сценарію" — атаки на інфраструктуру та вимушення венесуельської влади до компромісів. Зокрема, скасування закону 1999 року, який обмежує участь іноземців у розвідці та видобутку нафти. Вони можуть працювати, але лише в СП, де 51% акцій знаходиться у PDVSA – державної нафтової компанії. Так працює і американський Chevron. Так, навіть зараз, навіть під час "блокади" — Bloomberg 4 дні тому повідомив про розвантаження чергового каравану танкерів із венесуельською нафтою у США. Санкції не скасовували. Просто щодо Chevron діє General License.

"Таким чином вихід для венесуельської влади – поступки згідно із законом 1999 року. І все-таки, мабуть, відставка Мадуро. Але без деконструкції загальної політичної системи. Простіше кажучи, треба, щоб токсичний персонаж пішов. Не обов'язково одразу – може протягом року-півтора. Питання інше – зовнішня реакція. Адже до Венесуели активно зайшли КНР та РФ. І ситуацію можна сприймати як сигнал Трампа на адресу Китаю та Росії. Можливо", – наголосив Ігор Тишкевич.

При цьому він уточнив, що з Китаєм не все однозначно. Інша ситуація з РФ та операція США у Венесуелі справді може бути сигналом Москві на тлі спроб того дотиснути через США питання українських поступок для укладання перемир'я. У такому разі протягом найближчих 2-3 місяців тиск Трампа на Київ посилиться.

"Але тут, відразу зазначу, вікно можливостей буде обмежене. Якщо поспіх Трампа на нашому напрямку не дасть результату, питання завершення війни переходить у поле консультацій між Вашингтоном та Пекіном. А це вже зовсім інші межі. І, до речі, на китайському напрямі є можливості для активізації роботи. Зрештою, Буданов, на відміну від багатьох українських політиків, демонстрував далекоглядність і, будучи керівником ГУР, приймав запрошення відвідати прийоми посольства КНР", – зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину затримали та відвезли з країни. США успішно завдали широкомасштабного удару. Про це заявив американський президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.



