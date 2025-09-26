Трамп атакует своего давнего оппонента: кто в США может сесть в тюрьму

Бывшему директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми предъявлены федеральные обвинения большим жюри США. Это произошло в рамках неприкрытого противостояния между администрацией Дональда Трампа и его давним критиком.

Дональд Трамп и Джеймс Коми. Фото: из открытых источников

Обвинения касаются якобы дачи неправдивых показаний и препятствования работе Конгресса. Коми может оказаться за решеткой на срок до пяти лет. Это произойдет в том случае, если его признают виновным. Оба пункта обвинений связаны с его показаниями 30 сентября 2020 года перед Судебным комитетом Сената США.

По данным прокуроров, Коми санкционировал утечку информации о расследовании ФБР в СМИ через анонимный источник, а затем под присягой отрицал это перед Конгрессом. Его показания через Zoom стали ключевыми для формулировки обвинительного акта.

Бывший директор ФБР уже отреагировал на обвинения, записав видеообращение в своем Instagram.

"Давайте проведем суд. И сохраним веру. Мое сердце разбито за Министерство юстиции, но я имею большое доверие к федеральной судебной системе, и я невиновен", – отметил Джеймс Коми.

Президент США Дональд Трамп в своих соцсетях охарактеризовал Коми как "одного из худших людей, с которым когда-либо сталкивалась страна" и поддержал выдвинутые обвинения. Генеральный прокурор Пам Бонди в публикации подчеркнула, что "никто не стоит выше закона" и что в этом деле будут придерживаться только фактов.

Внутри суда большое жюри присяжных поддержало два основных пункта обвинений, но отклонило третий, касающийся якобы ложных показаний Коми относительно плана Хиллари Клинтон во время президентской кампании 2016 года.

Обвинительный акт подписала Линдси Галлиган, бывший личный адвокат Трампа и новый главный прокурор Восточного округа Вирджинии. Она прошла экспресс-подготовку перед участием в слушании, что является нетипичным для федеральных прокуроров.

Стоит отметить, что это дело стало первым случаем выдвижения федеральных обвинений против высокопоставленного чиновника правительства США, который занимал важную должность в ФБР, и является чрезвычайным эскалационным шагом в противостоянии между Трампом и его политическими оппонентами.

