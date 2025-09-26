Трамп атакує свого давнього опонента: хто у США може сісти до в'язниці

Колишньому директору Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймсу Комі пред'явлено федеральні звинувачення великим журі США. Це сталося в рамках неприхованого протистояння між адміністрацією Дональда Трампа та його давнім критиком.

Дональд Трамп та Джеймс Комі. Фото: з відкритих джерел

Звинувачення стосуються нібито надання неправдивих показань та перешкоджання роботі Конгресу. Комі може опинитися за ґратами терміном до п'яти років. Це станеться у тому випадку, якщо його визнають винним. Обидва пункти звинувачень пов'язані з його свідченнями 30 вересня 2020 перед Судовим комітетом Сенату США.

За даними прокурорів, Комі санкціонував витік інформації про розслідування ФБР у ЗМІ через анонімне джерело, а потім під присягою заперечував це перед Конгресом. Його свідчення через Zoom стали ключовими для формулювання обвинувального акту.

Колишній директор ФБР уже відреагував на звинувачення, записавши відеозвернення у своєму Instagram.

"Давайте проведемо суд. І збережемо віру. Моє серце розбите за Міністерство юстиції, але я маю велику довіру до федеральної судової системи, і я невинний", – зазначив Джеймс Комі.

Президент США Дональд Трамп у своїх соцмережах охарактеризував Комі як "одного з найгірших людей, з яким будь-коли зіштовхувалася країна" і підтримав висунуті звинувачення. Генеральний прокурор Пам Бонді в публікації підкреслила, що "ніхто не стоїть вище за закон" і що в цій справі дотримуватимуться лише фактів.

Усередині суду велике журі присяжних підтримало два основні пункти звинувачень, але відхилило третій, що стосується нібито хибних свідчень Комі щодо плану Хілларі Клінтон під час президентської кампанії 2016 року.

Обвинувальний акт підписала Ліндсі Галліган, колишній особистий адвокат Трампа та новий головний прокурор Східного округу Вірджинії. Вона пройшла експрес-підготовку перед участю у слуханні, що нетипове для федеральних прокурорів.

Варто зазначити, що ця справа стала першим випадком висування федеральних звинувачень проти високопосадовця уряду США, який обіймав важливу посаду у ФБР, і є надзвичайним ескалаційним кроком у протистоянні між Трампом та його політичними опонентами.

