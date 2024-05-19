Трамп берет пример с Зеленского: что требует от Байдена

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что потребует от действующего американского президента Джо Байдена пройти тест на наркотики. Подобные требования озвучивал в 2019 году тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский, обратившийся к Петру Порошенко с призывом пройти тест на наркотики перед дебатами на стадионе.



Трамп требует теста на наркотики от Байдена Фото из открытых источников

Бывший президент Дональд Трамп во время выступления перед представителями республиканцев в Миннесоте призвал Джо Байдена пройти тест на наркотики перед дебатами, на которые недавно согласились оба политика.

"Я, кстати, также потребую проверки на наркотики. Я не хочу, чтобы он приходил, как во время ежегодной речи о состоянии страны, когда он был высоко, как воздушный змей", — сообщает слова Трампа издание The Hill.

"Высоко, как воздушный змей" (англ. high as a kite) – это американская идиома, означающая сильное влияние алкоголя или наркотиков на человека.

Трамп не в первый раз требует от Байдена пройти тест на наркотики. Во время президентской гонки в 2020 году лидер республиканцев озвучивал подобные тезисы. Кроме того, на выборах президента США в 2016 году Трамп заявлял, что его главная соперница Хиллари Клинтон была чем-то "накачана" перед дебатами.

Первые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа намечены на 27 июня 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп рассказал, когда закончит войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о президенте США Джо Байдене, который раскритиковал лидера республиканцев Дональда Трампа после его скандальных заявлений.