Трамп больше не требует этого от Зеленского: какое невозможное требование он изменил
НОВОСТИ

Трамп больше не требует этого от Зеленского: какое невозможное требование он изменил

Трамп больше не хочет, чтобы война кончалась сейчас, пишет издание.

24 сентября 2025, 22:55
Автор:
Лиля Воробьева

Накануне Дональд Трамп заявил, что у Украины есть потенциал вернуть все оккупированные территории, однако гарантий, что президент США не изменит своего мнения снова, нет. Об этом сообщает CNN.

Трамп больше не требует этого от Зеленского: какое невозможное требование он изменил

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото из открытых источников)

момент в изменении заявлений Трампа об Украине. Недавнее заявление президента США Дональда Трампа о готовности поддержать возвращение всех оккупированных территорий Украине вызвало удивление среди политических экспертов и медиа. Свое видение этой риторики озвучил политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что такая позиция является результатом растущей субъектности Украины на международной арене, а не внезапного изменения курса.

По словам Загороднего, подобная риторика – следствие целенаправленной подготовки. В частности, визит в Украину Кита Келлога и представителей команды Трампа не был случайным. Они провели ряд встреч, изучали ситуацию "на местах", оценивали потенциал украинского военно-промышленного комплекса, а также собирали данные для дальнейшего анализа. Как подчеркивает эксперт, результаты этих отчетов показали, что Украина не только сохраняет устойчивость, но и демонстрирует стратегическое сопротивление. Это и послужило основой для переосмысления подхода.



Источник: https://edition.cnn.com/2025/09/24/europe/trump-ukraine-putin-land-analysis-intl
