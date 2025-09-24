logo_ukra

BTC/USD

113616

ETH/USD

4169.65

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп більше не вимагає цього від Зеленського: яку неможливу вимогу він змінив
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп більше не вимагає цього від Зеленського: яку неможливу вимогу він змінив

Трамп більше не хоче, щоб війна закінчувалася зараз, пише видання.

24 вересня 2025, 22:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Напередодні Дональд Трамп заявив, що Україна має потенціал повернути всі окуповані території, проте гарантій, що президент США не змінить своєї думки знову, немає. Про це інформує CNN.

Трамп більше не вимагає цього від Зеленського: яку неможливу вимогу він змінив

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

момент у зміні заяв Трампа про Україну. Нещодавня заява президента США Дональда Трампа про готовність підтримати повернення всіх окупованих територій Україні викликала здивування серед політичних експертів та медіа. Своє бачення цієї риторики озвучив політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши: така позиція є результатом зростаючої суб’єктності України на міжнародній арені, а не раптової зміни курсу.

 За словами Загороднього, подібна риторика — наслідок цілеспрямованої підготовки. Зокрема, візит до України Кіта Келлога та представників команди Трампа не був випадковим. Вони провели низку зустрічей, вивчали ситуацію "на місцях", оцінювали потенціал українського військово-промислового комплексу, а також збирали дані для подальшого аналізу. Як підкреслює експерт, результати цих звітів засвідчили, що Україна не лише зберігає стійкість, але й демонструє здатність до стратегічного опору. Це й стало основою для переосмислення підходу.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://edition.cnn.com/2025/09/24/europe/trump-ukraine-putin-land-analysis-intl
Теги:

Новини

Всі новини
atalanta