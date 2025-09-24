Трамп більше не вимагає цього від Зеленського: яку неможливу вимогу він змінив

Напередодні Дональд Трамп заявив, що Україна має потенціал повернути всі окуповані території, проте гарантій, що президент США не змінить своєї думки знову, немає. Про це інформує CNN.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Нещодавня заява президента США Дональда Трампа про готовність підтримати повернення всіх окупованих територій Україні викликала здивування серед політичних експертів та медіа. Своє бачення цієї риторики озвучив політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши: така позиція є результатом зростаючої суб’єктності України на міжнародній арені, а не раптової зміни курсу.

За словами Загороднього, подібна риторика — наслідок цілеспрямованої підготовки. Зокрема, візит до України Кіта Келлога та представників команди Трампа не був випадковим. Вони провели низку зустрічей, вивчали ситуацію "на місцях", оцінювали потенціал українського військово-промислового комплексу, а також збирали дані для подальшого аналізу. Як підкреслює експерт, результати цих звітів засвідчили, що Україна не лише зберігає стійкість, але й демонструє здатність до стратегічного опору. Це й стало основою для переосмислення підходу.