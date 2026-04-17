Трамп был вне себя, кричал и сорвал голос: сенатор Грэм раскрыл детали переговоров с Ираном

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с иранской стороной повысил голос на переговорщиков и затем охрип. Как передает портал "Комментарии", об этом американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил в эфире телеканала Fox News.
Дональд Трамп.
По словам сенатора, Трамп напрямую ведет переговоры с иранскими представителями.
Политик признался, что для него факт личного участия президента США в переговорах стал неожиданностью.
Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп публично признал, что США сейчас сосредоточены на Иране, а не на Украине. Об этом Трамп заявил во время общения с представителями масс-медиа.
По его словам, соглашение с Ираном будет "без ядерного оружия". Также он отметил, что фондовый рынок в хорошем состоянии, а цены на нефть падают — и это он считает позитивными сигналами. Параллельно Трамп сообщил о встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана.
Президент отметил, обе стороны готовы к перемирию, которое затронет и "Хезболлу". При этом президент США дал понять, что нет четкого понимания относительно переговоров по Ирану. Он лишь намекнул, что они продолжаются. На вопрос о конкретных сроках следующего раунда переговоров Трамп ответил размыто.