Трамп был вне себя, кричал и сорвал голос: сенатор Грэм раскрыл детали переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с иранской стороной повысил голос на переговорщиков и затем охрип. Как передает портал "Комментарии", об этом американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил в эфире телеканала Fox News.

По словам сенатора, Трамп напрямую ведет переговоры с иранскими представителями.

"Он разговаривал по телефону с иранцами несколько дней назад, и разговор стал достаточно напряженным — настолько, что Трамп громко сказал Ирану, что произойдет, если они будут продолжать играть в игры. У него действительно пропал голос. Я бы не хотел быть иранцем, который находится на другом конце этой беседы", — сказал Грэм.

Политик признался, что для него факт личного участия президента США в переговорах стал неожиданностью.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп публично признал, что США сейчас сосредоточены на Иране, а не на Украине. Об этом Трамп заявил во время общения с представителями масс-медиа.

"Сейчас мы очень сосредоточены на Иране, смотрим, сможем ли мы это завершить", — сказал глава Белого дома.

По его словам, соглашение с Ираном будет "без ядерного оружия". Также он отметил, что фондовый рынок в хорошем состоянии, а цены на нефть падают — и это он считает позитивными сигналами. Параллельно Трамп сообщил о встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана.

Президент отметил, обе стороны готовы к перемирию, которое затронет и "Хезболлу". При этом президент США дал понять, что нет четкого понимания относительно переговоров по Ирану. Он лишь намекнул, что они продолжаются. На вопрос о конкретных сроках следующего раунда переговоров Трамп ответил размыто.



