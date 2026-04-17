Трамп був у нестямі, кричав і зірвав голос: сенатор Грем розкрив деталі переговорів із Іраном

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з іранською стороною підвищив голос на переговорників і охрип. Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив в ефірі телеканалу Fox News.

За словами сенатора, Трамп безпосередньо веде переговори з іранськими представниками.

"Він розмовляв по телефону з іранцями кілька днів тому, і розмова стала досить напруженою — настільки, що Трамп голосно сказав Ірану, що станеться, якщо вони продовжуватимуть грати в ігри. У нього дійсно зник голос.

Політик зізнався, що для нього факт особистої участі президента США у переговорах став несподіванкою.

"Зараз ми дуже зосереджені на Ірані, дивимося, чи зможемо ми це завершити", — сказав голова Білого дому.

За його словами, угода з Іраном буде "без ядерної зброї". Також він зазначив, що фондовий ринок у хорошому стані, а ціни на нафту падають — і це вважає позитивними сигналами. Паралельно Трамп повідомив про зустріч із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху та президентом Лівану.

Президент зазначив, що обидві сторони готові до перемир'я, яке торкнеться і "Хезболла". При цьому президент США дав зрозуміти, що немає чіткого розуміння щодо переговорів щодо Ірану. Він лише натякнув, що вони продовжуються. На запитання щодо конкретних термінів наступного раунду переговорів Трамп відповів розмито.



