Трамп быстро добьется мира в Украине: еще один европейский лидер сделал громкое заявление

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его разговор с Дональдом Трампом накануне подтвердил, что избранный президент должен восприниматься серьезно, когда он говорит о прекращении войны России в Украине. ведь это не просто лова в ходе предвыборной компании, а весьма конкретное обещание. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Стубб сделал в интервью Bloomberg.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы в Европе и во всем мире должны понять, что Дональд Трамп очень серьезно настроен на скорейшее достижение мирного соглашения. Между выборами и днем инаугурации есть окно возможностей для этих переговоров", — заявил лидер Финляндии.

Стубб подчеркнул, что между выборами и инаугурацией есть возможность для переговоров и выделил четыре ключевых условия для мира: территориальные вопросы, гарантии безопасности, правосудие и восстановление.

В материале говорится, что в прошлом месяце финский президент встретился с председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Пекин, и там речь также зашла о нападении России на Украину.

Читайте также на портале "Комментарии" — после инаугурации и официального вступления в должность новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп займет более "ястребиную" позицию по войне в Украине, чем во время предвыборной кампании. Как передает портал "Комментарии", такое мнение на Глобальном форуме в Нью-Йорке заявил бывший государственный секретарь Майк Помпео, пишет Fortune.

Также издание "Комментарии" сообщало – плюсы и минусы от президентства Трампа: добьется ли он окончания войны в Украине.



