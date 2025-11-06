Трамп через год может перестать быть Трампом: что показали выборы мэра Нью-Йорка

США порядочно толкнуло влево. После последних местных выборов демократы одержали тотальную победу над республиканцами, а мэром Нью-Йорка стал ультралевый Мамдани, мусульманин рожденный в Уганде, социалист и независимость Палестины. Это значит, что Трамп через год может перестать быть Трампом. Ведь, если избирательные тенденции подтвердятся, через год демократы на промежуточных выборах возьмут под контроль обе палаты Конгресса. Такое мнение высказал политический эксперт Сергей Таран.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт обратил внимание, что вся система Трампа строится на абсолютном политическом контроле над всеми государственными институтами, и если хотя бы один, а тем более Конгресс – выпадет из этой вертикали – время политики Трампа подойдет к завершению.

"Небольшой пример – у Трампа самый любимый метод ведения внешней политики – это тарифные войны. Так вот, согласно Конституции полномочия налагать налоги и регулировать торговлю с иностранными государствами имеет Конгресс, и если республиканцы лишатся хотя бы одной палаты, тарифные шоу Трампа завершатся. Но это только цветочки. Ягодки будут в том, что первое, что сделают демократы, если выиграют выборы, это запустят процесс импичмента. Не стоит сомневаться, что поводы найдутся. И тогда у Трампа будут совсем другие проблемы, чем долгие переговоры с Путиным, Си или построение бального зала в Белом доме", – отметил Сергей Таран.

Он продолжает, более того, внутренние политические расколы могут перейти в серьезный внутренний конфликт, и тогда США будут вообще рисковать потерять лидерские позиции в мировой политике. Как ни странно, серьезный шанс на спасение республиканцев может дать сам новоизбранный мэр Нью-Йорка Мамдани, — если начнет реализовывать хоть что-то из своих сомнительных предвыборных обещаний и тем самым продемонстрирует, что левачество отнюдь не лучше, а может и хуже, чем произвол крайне правой MAGA.

"Знаю, что в Украине сегодня есть немало хейтеров Трампа. Но на их месте я бы не торопился радоваться. Поскольку главным интересом Украины есть сохранение доминирующей роли США в мире. Иначе в отдельных регионах эту роль примут далеко не лучшие кандидаты на лидерство. Поэтому болеем за обе команды. Но не так, чтобы кто-то из них тотально выиграл, а чтобы никто из них тотально не проиграл. Стабильная и прогнозируемая Америка нужна не только американцам", – отметил эксперт.

