Трамп через год может перестать быть Трампом: что показали выборы мэра Нью-Йорка

США порядочно толкнуло влево. После последних местных выборов демократы одержали тотальную победу над республиканцами, а мэром Нью-Йорка стал ультралевый Мамдани, мусульманин рожденный в Уганде, социалист и независимость Палестины. Это значит, что Трамп через год может перестать быть Трампом. Ведь, если избирательные тенденции подтвердятся, через год демократы на промежуточных выборах возьмут под контроль обе палаты Конгресса. Такое мнение высказал политический эксперт Сергей Таран.
Эксперт обратил внимание, что вся система Трампа строится на абсолютном политическом контроле над всеми государственными институтами, и если хотя бы один, а тем более Конгресс – выпадет из этой вертикали – время политики Трампа подойдет к завершению.
Он продолжает, более того, внутренние политические расколы могут перейти в серьезный внутренний конфликт, и тогда США будут вообще рисковать потерять лидерские позиции в мировой политике. Как ни странно, серьезный шанс на спасение республиканцев может дать сам новоизбранный мэр Нью-Йорка Мамдани, — если начнет реализовывать хоть что-то из своих сомнительных предвыборных обещаний и тем самым продемонстрирует, что левачество отнюдь не лучше, а может и хуже, чем произвол крайне правой MAGA.
