Трамп через рік може перестати бути Трампом: що показали вибори мера Нью-Йорку

США порядно штурхонуло вліво. Після останніх місцевих виборів демократи отримали тотальну перемогу над республіканцями, а мером Нью-Йорка став ультралівий Мамдані, мусульманин народжений в Уганді, соціаліст та прибічний незалежності Палестини. Це означає, що Трамп через рік може перестати бути Трампом. Адже якщо виборчі тенденції підтвердяться, через рік демократи на проміжних виборах візьмуть під контроль обидві палати Конгресу. Таку думку висловив політичний експерт Сергій Таран.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Експерт звернув увагу, що вся система Трампа будується на абсолютному політичному контролі над всіма державними інституціями, і, якщо хоча би одна, а тим більше Конгрес – випаде з цієї вертикалі – час політики Трампа підійде до завершення.

"Невеликий приклад – у Трампа найбільш улюблений метод ведення зовнішньої політики – це тарифні війни. Так от, згідно Конституції повноваження накладати податки та регулювати торгівлю з іноземними державами має Конгрес, і якщо республіканці втратять бодай одну палату, тарифні шоу Трампа завершаться. Але це лише квіточки. Ягідки будуть в тому, що перше, що зроблять демократи, якщо виграють вибори, це запустять процес імпічменту. Не варто сумніватися, що приводи знайдуться. І тоді у Трампа будуть зовсім інші проблеми, ніж довгі перемовини з Путіним, Сі, або побудова бальної зали в Білому домі", – зазначив Сергій Таран.

Він продовжує, більше того, внутрішні політичні розколи можуть перейти у серйозний внутрішній конфлікт, і тоді США взагалі ризикуватимуть втратити лідерські позиції у світовій політиці. Як це не дивно, серйозний шанс на порятунок республіканців може дати сам новообраний мер Нью-Йорка Мамдані, — якщо почне реалізовувати бодай щось із своїх сумнівних перевиборчих обіцянок і тим самим продемонструє, що лівацтво аж ніяк не краще, а може і гірше, ніж свавілля вкрай правої MAGA.

"Знаю, що в Україні сьогодні є чимало хейтерів Трампа. Але на їхньому місці я би не поспішав радіти. Оскільки головним інтересом України є збереження домінуючої ролі США у світі. Інакше у окремих регіонах цю роль візьмуть на себе далеко не кращі кандидати на лідерство. Тому вболіваємо за обидві команди. Але не так, щоби хтось із них тотально виграв, а, щоби ніхто із них тотально не програв. Стабільна і прогнозована Америка потрібна не лише американцям", – констатував експерт.

