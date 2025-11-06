Трамп через рік може перестати бути Трампом: що показали вибори мера Нью-Йорку

Рубрики
Кравцев Сергей
США порядно штурхонуло вліво. Після останніх місцевих виборів демократи отримали тотальну перемогу над республіканцями, а мером Нью-Йорка став ультралівий Мамдані, мусульманин народжений в Уганді, соціаліст та прибічний незалежності Палестини. Це означає, що Трамп через рік може перестати бути Трампом. Адже якщо виборчі тенденції підтвердяться, через рік демократи на проміжних виборах візьмуть під контроль обидві палати Конгресу. Таку думку висловив політичний експерт Сергій Таран.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Експерт звернув увагу, що вся система Трампа будується на абсолютному політичному контролі над всіма державними інституціями, і, якщо хоча би одна, а тим більше Конгрес – випаде з цієї вертикалі – час політики Трампа підійде до завершення.
Він продовжує, більше того, внутрішні політичні розколи можуть перейти у серйозний внутрішній конфлікт, і тоді США взагалі ризикуватимуть втратити лідерські позиції у світовій політиці. Як це не дивно, серйозний шанс на порятунок республіканців може дати сам новообраний мер Нью-Йорка Мамдані, — якщо почне реалізовувати бодай щось із своїх сумнівних перевиборчих обіцянок і тим самим продемонструє, що лівацтво аж ніяк не краще, а може і гірше, ніж свавілля вкрай правої MAGA.
