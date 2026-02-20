logo

Трамп дал команду рассекретить важную информацию: что теперь изменится
Трамп дал команду рассекретить важную информацию: что теперь изменится

Трамп дал добро рассекретить информацию о пришельцах

20 февраля 2026, 09:00
Автор:
Кравцев Сергей

В США намерены начать процедуру публикации материалов, касающихся неопознанных воздушных явлений и возможных свидетельств внеземной жизни, на фоне политических споров и повышенного общественного интереса к теме. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Bloomberg.

Трамп дал команду рассекретить важную информацию: что теперь изменится

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп заявил, что поручил федеральным структурам приступить к выявлению и последующему раскрытию правительственных документов, связанных с НЛО и вопросами инопланетного происхождения. Соответствующее сообщение он разместил в социальной сети Truth Social.

"С учетом выявленного огромного интереса я поручаю министру обороны и другим соответствующим министерствам и ведомствам начать процесс выявления и обнародования правительственных файлов, связанных с инопланетной и внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями (НЛО) и неопознанными летающими объектами (НЛО), а также любой другой информацией, относящейся к этим чрезвычайно сложным, но крайне интересным и важным вопросам", – написал глава Белого дома.

Стоит отметить, ранее американский лидер подверг критике Барака Обаму, заявив, что тот допустил разглашение секретной информации, обсуждая тему внеземной жизни в подкасте.

"Он раскрыл секретную информацию, он не должен был этого делать", – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

Еще в 2021 году разведывательное сообщество США представило доклад о случаях наблюдения неопознанных объектов военными пилотами.

Документ не содержал подтверждений теорий об инопланетянах, однако фиксировал необходимость более внимательного анализа подобных эпизодов.

В тот же период Пентагон обнародовал видеозаписи, где зафиксированы объекты, резко меняющие направление и скорость в воздухе.

Инициатива по рассекречиванию данных обсуждается на фоне напряженной политической кампании и общественного интереса к вопросам национальной безопасности и прозрачности власти.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-20/trump-says-us-will-release-files-on-aliens-and-ufos?srnd=homepage-americas
