Трамп дал команду рассекретить важную информацию: что теперь изменится

Кравцев Сергей
В США намерены начать процедуру публикации материалов, касающихся неопознанных воздушных явлений и возможных свидетельств внеземной жизни, на фоне политических споров и повышенного общественного интереса к теме. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Bloomberg.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дональд Трамп заявил, что поручил федеральным структурам приступить к выявлению и последующему раскрытию правительственных документов, связанных с НЛО и вопросами инопланетного происхождения. Соответствующее сообщение он разместил в социальной сети Truth Social.
Стоит отметить, ранее американский лидер подверг критике Барака Обаму, заявив, что тот допустил разглашение секретной информации, обсуждая тему внеземной жизни в подкасте.
Еще в 2021 году разведывательное сообщество США представило доклад о случаях наблюдения неопознанных объектов военными пилотами.
Документ не содержал подтверждений теорий об инопланетянах, однако фиксировал необходимость более внимательного анализа подобных эпизодов.
В тот же период Пентагон обнародовал видеозаписи, где зафиксированы объекты, резко меняющие направление и скорость в воздухе.
Инициатива по рассекречиванию данных обсуждается на фоне напряженной политической кампании и общественного интереса к вопросам национальной безопасности и прозрачности власти.