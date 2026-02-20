logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп дав команду розсекретити важливу інформацію: що тепер зміниться
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп дав команду розсекретити важливу інформацію: що тепер зміниться

Трамп дав добро розсекретити інформацію про прибульців

20 лютого 2026, 09:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У США мають намір розпочати процедуру публікації матеріалів, що стосуються непізнаних повітряних явищ та можливих свідчень позаземного життя, на тлі політичних суперечок та підвищеного суспільного інтересу до теми. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Bloomberg.

Трамп дав команду розсекретити важливу інформацію: що тепер зміниться

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп заявив, що доручив федеральним структурам розпочати виявлення та подальше розкриття урядових документів, пов'язаних з НЛО та питаннями інопланетного походження. Відповідне повідомлення він розмістив у соціальній мережі Truth Social.

"З урахуванням виявленого величезного інтересу я доручаю міністру оборони та іншим відповідним міністерствам і відомствам почати процес виявлення та оприлюднення урядових файлів, пов'язаних з інопланетним і позаземним життям, непізнаними повітряними явищами (НЛО) і невідомими літаючими об'єктами (НЛО) складним, але вкрай цікавим та важливим питанням", – написав глава Білого дому.

Варто зазначити, раніше американський лідер розкритикував Барака Обаму, заявивши, що той допустив розголошення секретної інформації, обговорюючи тему позаземного життя в підкасті.

"Він розкрив секретну інформацію, він не мав цього робити", — сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

Ще 2021 року розвідувальне співтовариство США представило доповідь про випадки спостереження невідомих об'єктів військовими пілотами.

Документ не містив підтверджень теорій про інопланетян, проте фіксував необхідність уважнішого аналізу подібних епізодів.

У той же період Пентагон оприлюднив відеозаписи, де зафіксовані об'єкти, що різко змінюють напрямок та швидкість повітря.

Ініціатива щодо розсекречення даних обговорюється на тлі напруженої політичної кампанії та суспільного інтересу до питань національної безпеки та прозорості влади.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-20/trump-says-us-will-release-files-on-aliens-and-ufos?srnd=homepage-americas
Теги:

Новини

Всі новини