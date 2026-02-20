Трамп дав команду розсекретити важливу інформацію: що тепер зміниться

У США мають намір розпочати процедуру публікації матеріалів, що стосуються непізнаних повітряних явищ та можливих свідчень позаземного життя, на тлі політичних суперечок та підвищеного суспільного інтересу до теми. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Bloomberg.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп заявив, що доручив федеральним структурам розпочати виявлення та подальше розкриття урядових документів, пов'язаних з НЛО та питаннями інопланетного походження. Відповідне повідомлення він розмістив у соціальній мережі Truth Social.

"З урахуванням виявленого величезного інтересу я доручаю міністру оборони та іншим відповідним міністерствам і відомствам почати процес виявлення та оприлюднення урядових файлів, пов'язаних з інопланетним і позаземним життям, непізнаними повітряними явищами (НЛО) і невідомими літаючими об'єктами (НЛО) складним, але вкрай цікавим та важливим питанням", – написав глава Білого дому.

Варто зазначити, раніше американський лідер розкритикував Барака Обаму, заявивши, що той допустив розголошення секретної інформації, обговорюючи тему позаземного життя в підкасті.

"Він розкрив секретну інформацію, він не мав цього робити", — сказав Трамп журналістам на борту Air Force One.

Ще 2021 року розвідувальне співтовариство США представило доповідь про випадки спостереження невідомих об'єктів військовими пілотами.

Документ не містив підтверджень теорій про інопланетян, проте фіксував необхідність уважнішого аналізу подібних епізодів.

У той же період Пентагон оприлюднив відеозаписи, де зафіксовані об'єкти, що різко змінюють напрямок та швидкість повітря.

Ініціатива щодо розсекречення даних обговорюється на тлі напруженої політичної кампанії та суспільного інтересу до питань національної безпеки та прозорості влади.



