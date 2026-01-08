Трамп дал отмашку: сенатор Грэм рассказал, какой удар вскоре ждет РФ

Рубрики
Президент США Дональд Трамп "дал зеленый свет" двухпартийному законопроекту о санкциях против России. Как передает портал "Комментарии", об этом в социальной сети X сообщил сенатор Линдси Грэм.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Грэм убежден, что такое решение является своевременным, ведь "Украина идет на уступки ради мира, а Путин только говорит, продолжая убивать невинных".
В то же время Грэм добавил, что этот законопроект позволит Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, что подпитывает военную машину Путина.
Политик подчеркнул, что он с нетерпением ждет сильного двухпартийного голосования, которое может состояться уже на следующей неделе.
