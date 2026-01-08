Трамп дал отмашку: сенатор Грэм рассказал, какой удар вскоре ждет РФ

Президент США Дональд Трамп "дал зеленый свет" двухпартийному законопроекту о санкциях против России. Как передает портал "Комментарии", об этом в социальной сети X сообщил сенатор Линдси Грэм.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"После очень продуктивной встречи сегодня с президентом Трампом по различным вопросам, он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я работал месяцами с сенатором Блюменталем и многими другими", – отметил сенатор.

Грэм убежден, что такое решение является своевременным, ведь "Украина идет на уступки ради мира, а Путин только говорит, продолжая убивать невинных".

В то же время Грэм добавил, что этот законопроект позволит Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, что подпитывает военную машину Путина.

"Этот законопроект даст президенту Трампу значительный рычаг влияния на такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы побудить их прекратить покупать дешевую российскую нефть, которая обеспечивает финансирование кровавой расправы Путина против Украины", – отметил Грэм.

Политик подчеркнул, что он с нетерпением ждет сильного двухпартийного голосования, которое может состояться уже на следующей неделе.

Читайте также на портале "Комментарии" — представитель Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, могут ли измениться отношения между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным после задержания американцами танкеров РФ.

По ее мнению, "хорошие отношения" между президентами сохранятся и дальше, сообщает CNN.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский анонсировал важный разговор с США о территориях и ЗАЭС: что может решиться.



