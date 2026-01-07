В Белом доме сказали, изменятся ли отношения Трампа с Путиным после захвата танкеров

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, могут ли измениться отношения между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным после задержания американцами танкеров РФ.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По ее мнению, "хорошие отношения" между президентами сохранятся и дальше, сообщает CNN.

При этом Ливитт заявила, что Трамп "не боится" продолжать захват подсанкционных нефтяных танкеров, несмотря на прогнозы, что это может усилить напряженность в отношениях с РФ и Китаем.

"Он будет проводить политику, которая наилучшим образом отвечает интересам Соединенных Штатов Америки. Это означает обеспечение соблюдения эмбарго по всем судам "теневого флота", незаконно перевозящим нефть", — подчеркнула спикер Белого дома.

Ливитт считает преувеличенными риски обострения отношений между США и Россией. По словам спикера, Трамп продолжает поддерживать "хорошие отношения" с Путиным.

"Я считаю, что эти личные отношения сохранятся", — добавила Ливитт.

Как сообщал портал "Комментарии", первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев считает, что нужно дать военный ответ США на задержание танкеров российского теневого флота. Российский депутат пригрозил "атаковать торпедами и потопить пару американских катеров береговой охраны".

Ранее издание "Комментарии" писало, что США решились на захват нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой и РФ, после более чем двухнедельной погони в Атлантическом океане. Речь идет о судне, ранее известном как Bella-1, которое позже было переименовано в Marinera и ходит под российским флагом.

Танкер сумел прорваться через установленную США морскую "блокаду" находящихся под санкциями судов и отказался подчиниться требованиям Береговой охраны США по осмотру. В результате к операции по его захвату были привлечены силы береговой охраны и американские военные.