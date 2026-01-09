logo

Трамп дал прямой ответ, поддержит ли законопроект о санкциях против РФ
НОВОСТИ

Трамп дал прямой ответ, поддержит ли законопроект о санкциях против РФ

Трамп заявил о поддержке законопроекта о санкциях против РФ, но есть условие

9 января 2026, 07:47
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что он поддерживает законопроект о санкциях против РФ, разработанный законодателями. Но для поддержки все же есть условие. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер заявил в интервью для "Fox News".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В ходе беседы ведущий напрямую спросил, поддерживает ли Трамп законопроект о санкциях.

"Я думаю, там 84 или 85 сенаторов хотят... Да (поддерживаю – ред.), но только, если он будет подчинен мне. И знаете, я его поддерживаю", — сказал Дональд Трамп.

После телеведущий еще раз его спросил, поддерживает ли он законопроект, на что президент добавил, что он надеется, что не придется его применять. У нас уже есть серьезные санкции против России", уточнил американский лидер.

Кроме того, Дональд Трамп подчеркнул, что экономика России сейчас в очень плохом состоянии. При этом он отметил, что это более крупная и мощная страна с этой точки зрения, если сравнивать с Украиной.

Отметим, ранее сенатор Линдси Грэм сообщил, что президент США Дональд Трамп "дал зеленый свет" двухпартийному законопроекту о санкциях против России. 

"После очень продуктивной встречи сегодня с президентом Трампом по различным вопросам, он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я работал месяцами с сенатором Блюменталем и многими другими", – отметил сенатор.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп действует очень последовательно. Сначала он получил доступ к безграничным запасам нефти Венесуэлы, а теперь обеспечивает мировой спрос на эту нефть – вводит убийственные санкции против покупателей нефти из России и Ирана, а также парализует их "теневой флот". Об этом рассказывает журналист, блогер и политический обозреватель Иван Яковина. 




Источник: https://www.youtube.com/watch?v=V0dDaAg3-FI
