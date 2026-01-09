Трамп дав пряму відповідь, чи підтримає законопроект про санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що він підтримує законопроект щодо санкцій проти РФ, розроблений законодавцями. Але для підтримки все ж таки є умова. Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський лідер заявив в інтерв'ю для "Fox News".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У ході бесіди ведучий запитав, чи підтримує Трамп законопроект про санкції.

"Я думаю, там 84 або 85 сенаторів хочуть... Так (підтримую – ред.), але тільки якщо він буде підпорядкований мені. І знаєте, я його підтримую", — сказав Дональд Трамп.

Після цього телеведучий ще раз його запитав, чи підтримує він законопроект, на що президент додав, що він сподівається, що не доведеться його застосовувати. Ми вже маємо серйозні санкції проти Росії", уточнив американський лідер.

Крім того, Дональд Трамп наголосив, що економіка Росії зараз у дуже поганому стані. При цьому він зазначив, що це більша і потужніша країна з цього погляду, якщо порівнювати з Україною.

Зазначимо, раніше сенатор Ліндсі Грем повідомив, що президент США Дональд Трамп "дав зелене світло" двопартійному законопроекту про санкції проти Росії.

"Після дуже продуктивної зустрічі сьогодні з президентом Трампом з різних питань, він дав зелене світло двопартійному законопроекту про санкції проти Росії, над яким я працював місяцями з сенатором Блюменталем та багатьма іншими", – зазначив сенатор.

