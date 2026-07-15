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Трамп дал сигнал по санкциям против России: в законопроект могут внести неожиданные изменения

Президент США допустил расширение документа за счет Ирана и "Хезболлы", а также прокомментировал смерть Линдси Грэма

15 июля 2026, 07:26
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает подписания законопроекта о новых санкциях против России, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. При этом глава Белого дома допустил, что документ может быть дополнен новыми положениями.

Трамп дал сигнал по санкциям против России: в законопроект могут внести неожиданные изменения

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди Трамп, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что Грэм придавал этому законопроекту большое значение. По словам американского лидера, существует вероятность, что в окончательную редакцию будут включены также санкции, связанные с Ираном и группировкой "Хезболла".

Такое заявление прозвучало на фоне активного обсуждения будущего санкционного пакета в Конгрессе США, где ряд сенаторов настаивает на скорейшем принятии документа без каких-либо дополнительных изменений. Авторы инициативы считают, что расширение законопроекта может затянуть процесс его утверждения.

Кроме темы санкций, Трамп впервые подробно высказался о смерти Линдси Грэма. Президент заявил, что хотел бы, чтобы сенатор уделял больше внимания собственному здоровью, а обстоятельства его смерти не вызывают у него подозрений.

По словам главы Белого дома, он не видит признаков злого умысла, несмотря на многочисленные версии, которые распространяются в публичном пространстве. Трамп также усомнился в необходимости уделять значительные ресурсы расследованию, если отсутствуют реальные основания считать смерть сенатора насильственной.

Заявления президента прозвучали в момент, когда вопрос новых санкций против России остается одним из ключевых направлений внешнеполитической повестки Вашингтона и может стать предметом голосования в ближайшие недели.

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