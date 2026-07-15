Трамп дал сигнал по санкциям против России: в законопроект могут внести неожиданные изменения

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает подписания законопроекта о новых санкциях против России, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. При этом глава Белого дома допустил, что документ может быть дополнен новыми положениями.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди Трамп, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что Грэм придавал этому законопроекту большое значение. По словам американского лидера, существует вероятность, что в окончательную редакцию будут включены также санкции, связанные с Ираном и группировкой "Хезболла".

Такое заявление прозвучало на фоне активного обсуждения будущего санкционного пакета в Конгрессе США, где ряд сенаторов настаивает на скорейшем принятии документа без каких-либо дополнительных изменений. Авторы инициативы считают, что расширение законопроекта может затянуть процесс его утверждения.

Кроме темы санкций, Трамп впервые подробно высказался о смерти Линдси Грэма. Президент заявил, что хотел бы, чтобы сенатор уделял больше внимания собственному здоровью, а обстоятельства его смерти не вызывают у него подозрений.

По словам главы Белого дома, он не видит признаков злого умысла, несмотря на многочисленные версии, которые распространяются в публичном пространстве. Трамп также усомнился в необходимости уделять значительные ресурсы расследованию, если отсутствуют реальные основания считать смерть сенатора насильственной.

Заявления президента прозвучали в момент, когда вопрос новых санкций против России остается одним из ключевых направлений внешнеполитической повестки Вашингтона и может стать предметом голосования в ближайшие недели.

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