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Трамп дав сигнал щодо санкцій проти Росії: до законопроекту можуть внести несподівані зміни

Президент США допустив розширення документа за рахунок Ірану та "Хезболли", а також прокоментував смерть Ліндсі Грема

15 липня 2026, 07:26
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що не відкидає підписання законопроекту про нові санкції проти Росії, ініціатором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем. При цьому глава Білого дому припустив, що документ може бути доповнений новими положеннями.

Трамп дав сигнал щодо санкцій проти Росії: до законопроекту можуть внести несподівані зміни

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Алі аз-Зейді Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що Грем надавав цьому законопроекту великого значення. За словами американського лідера, існує ймовірність, що до остаточної редакції будуть включені також санкції, пов'язані з Іраном та угрупуванням "Хезболла".

Така заява прозвучала на тлі активного обговорення майбутнього санкційного пакету в Конгресі США, де низка сенаторів наполягає на якнайшвидшому ухваленні документа без будь-яких додаткових змін. Автори ініціативи вважають, що розширення законопроекту може затягнути його затвердження.

Окрім теми санкцій, Трамп уперше докладно висловився про смерть Ліндсі Грема. Президент заявив, що хотів би, щоб сенатор приділяв більше уваги власному здоров'ю, а обставини його смерті не викликають у нього підозри.

За словами глави Білого дому, він не бачить ознак злого наміру, незважаючи на численні версії, які поширюються у публічному просторі. Трамп також засумнівався у необхідності приділяти значні ресурси розслідуванню, якщо немає реальних підстав вважати смерть сенатора насильницькою.

Заяви президента пролунали в момент, коли питання нових санкцій проти Росії залишається одним із ключових напрямків зовнішньополітичного порядку денного Вашингтона і може стати предметом голосування найближчими тижнями.

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