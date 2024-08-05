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Трамп дал Зеленскому обнадеживающее обещание: о чем идет речь

Дональд Трамп, якобы, пообещал Зеленскому, что добьется справедливого мира для Украины

сегодня, 19:53
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Ткачик Олеся

Экс-президент США и кандидат на пост президента Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским призвал не верить "феечным сообщениям" о его поддержке кремлевского диктатора Владимира Путина. Кроме того, он якобы пообещал добиваться справедливого мира, сообщает американское издание Politico.

Трамп дал Зеленскому обнадеживающее обещание: о чем идет речь

Зеленский и Трамп

Как отмечает издание, после объявления о выборе Джей Ди Венса кандидатом в вице-президенты первым иностранным лидером, которому позвонил Трамп, стал президент Украины Владимир Зеленский.

"Люди, знакомые с подробностями их разговора, утверждают, что все прошло даже лучше, чем можно предположить по официальным теплым отзывам об их разговоре. По их словам, Трамп называл сообщения о том, что он будет помогать Путину, "феечными новостями", и пообещал Зеленскому добиваться справедливого мира", — сообщило издание.

В то же время, Politico подчеркивает, что никто точно не знает, какие действия может предпринять Трамп в случае победы на президентских выборах в США.

"Никто не знает, что сделает Трамп, зачастую даже он сам. Константами его десятилетия на мировой арене есть: непредсказуемость, транзакционный, а не принципиальный подход к международным делам и склонность к персонализации политики", — говорится в сообщении.

Издание также добавляет, что победа Трампа в ноябре не обязательно означает, что "Украина обречена" или "Путин спасен".

Напомним, телефонный разговор между Зеленским и Трампом состоялся в ночь на 20 июля. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что, среди прочего, обсуждалась возможность визита Трампа в Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп потребует от Путина за "скорый мир" в Украине.




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Источник: https://www.politico.com/news/magazine/2024/08/04/trump-harris-ukraine-2024-00172279
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Ігор

сегодня, 19:11

Перевзуваються у нове сприйняття і відношення до Трампа! Але це якраз на краще. Просто тихо спокійно, без зусиль перечікати якихось 3 місяці коли він почне вирішувати. Просто прийняти, що все поміняється і не треба, разом з корумпованим Упирем, лізти поперед Трампа в юдейське пекло.


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