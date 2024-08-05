Трамп дал Зеленскому обнадеживающее обещание: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
Экс-президент США и кандидат на пост президента Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским призвал не верить "феечным сообщениям" о его поддержке кремлевского диктатора Владимира Путина. Кроме того, он якобы пообещал добиваться справедливого мира, сообщает американское издание Politico.
Зеленский и Трамп
Как отмечает издание, после объявления о выборе Джей Ди Венса кандидатом в вице-президенты первым иностранным лидером, которому позвонил Трамп, стал президент Украины Владимир Зеленский.
В то же время, Politico подчеркивает, что никто точно не знает, какие действия может предпринять Трамп в случае победы на президентских выборах в США.
Издание также добавляет, что победа Трампа в ноябре не обязательно означает, что "Украина обречена" или "Путин спасен".
Напомним, телефонный разговор между Зеленским и Трампом состоялся в ночь на 20 июля. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что, среди прочего, обсуждалась возможность визита Трампа в Украину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп потребует от Путина за "скорый мир" в Украине.
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Ігор
сегодня, 19:11
Перевзуваються у нове сприйняття і відношення до Трампа! Але це якраз на краще. Просто тихо спокійно, без зусиль перечікати якихось 3 місяці коли він почне вирішувати. Просто прийняти, що все поміняється і не треба, разом з корумпованим Упирем, лізти поперед Трампа в юдейське пекло.