Трамп дав жорстку відповідь на питання про війну з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що не шкодує рішення розпочати війну з Іраном. Більше того, американський лідер стверджує, що у разі потреби повторив би свої дії без змін, незважаючи на потенційний вплив конфлікту на проміжні вибори до Конгресу, які відбудуться у листопаді. Про це Трамп розповів у інтерв'ю Fox News. Відповідаючи на питання про можливе жаль через початок війни, президент заявив, що не вважає це слово придатним для опису своєї позиції.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Я не вірю в слово "жаль". Завжди можна трохи поміркувати над собою. Якби мені довелося все повторити, я б зробив усе так само", — сказав глава Білого дому.

Трамп також відкинув припущення, що війна могла розчарувати частину його політичної бази. За словами президента, його прихильники, навпаки, пишаються тим, що він не дозволяє Ірану отримати ядерну зброю.

Американський лідер при цьому зробив ще одну примітну заяву щодо тривалості конфлікту. Трамп знову припустив, що війна завершиться одразу після проміжних виборів у США.

"Все закінчиться одразу після виборів", — заявив президент.

Трамп також стверджував, що Іран намагається вплинути на американські вибори. Їхні результати матимуть велике значення для адміністрації президента, оскільки визначать, чи зможе Республіканська партія зберегти контроль над Конгресом.

Таким чином, Білий дім одночасно пов'язує конфлікт із питанням ядерної безпеки та визнає його можливе політичне значення всередині США. При цьому Трамп демонструє готовність і надалі захищати обраний курс, не рахуючи початок війни помилкою.

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