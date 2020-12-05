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Трамп должен прийти: Байден рассказал, как планирует провести свою инаугурацию

Американская традиция требует, чтобы проигравший выборы кандидат с достоинством приветствовал победителя

сегодня, 14:54
Автор:

Павел Зинченко

Джо Байден заявил, что считает важным присутствие президента Трампа на инаугурации для приличия, хотя, что касается его самого, "это не имеет никакого личного значения". Трамп, который продолжает оспаривать результаты выборов, не сказал, намерен ли он присутствовать на присяге Байдена 20 января.

Трамп должен прийти: Байден рассказал, как планирует провести свою инаугурацию

ФОТО: yahoo!news

В интервью, которое вышло в эфир в четверг вечером, Байден сказал CNN, что этот жест будет "важным в том смысле, что мы сможем продемонстрировать, в конце этого хаоса, который он создал, что существует мирная передача власти и конкурирующие стороны пожимают руки и идут дальше".

Трамп и его союзники отказываются признать результаты выборов, которые показывают, что Байден победил действующего президента как при всенародном голосовании (81 029 173 голоса против 74 122 605 голосов), так и в Коллегии выборщиков (306 голосов выборщиков против 232 — такая же разница в победе Трампа над Хиллари Клинтон в 2016 году).

Существует традиция, что после объявления результатов президентских выборов, проигравший кандидат уступает место победителю в телефонном разговоре, произносит уступчивую речь и соглашается принять участие в торжественной передаче власти в День инаугурации, включая традиционную встречу между уходящими и приходящими первыми леди.

В День инаугурации в 2017 году президент Барак Обама и первая леди Мишель Обама приветствовали тогдашнего избранного президента Трампа и будущую первую леди Меланию Трамп в Белом доме, а Обамы присутствовали на инаугурационной речи Трампа.

Как сообщало издание "Комментарии", Трамп может сделать громкое заявление в день инаугурации Байдена.


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Источник: https://news.yahoo.com/will-trump-attend-biden-inauguration-152243822.html
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Обусуждения

OBZ

сегодня, 15:45

OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////// Трамп должен прийти: Байден рассказал, как планирует провести свою инаугурацию.........SMENA OLIGARXA TRAMPA-===ETO OGROMNOE PROGRESSIVNOE SOBUTIE VDOXNOVLIAIUSHEE PROGRESSIVNUX LIUDEI VIDIASHIX V USA AVANGARD RAZVITIIA DEMOKRATICHESKIX OTNOSHENII........KAK SHE CHUDOVISHNU ROSSIIA BELORUS'' KITAI VENGRIIA GERMANIIA TURTSUIA V PROGRESSIVNOM PLANE PO SRAVNENIIU S USA.........DOSTISHENIE DASHE =LICHNOSTNOI= SAMOI NACHAL''NOI PERVICHNOI DEMOKRATII IAVLIAETSIA MECHTOI MNOGIX STRAN........CHELOVECHESTVO NE DOSTIGLO NICHEGO===ABSOLIUITNO.......POLITICHESKAIA EKONOMICHESKAIA KUL''TURNAIA RELIGIOZNAIA MILITARISTICHESKAIA TERRITORIAL''NAIA NATSUONAL''NAIA PROBLEMATIKA PRODOLSHAET RAZOBSHAT'' I NERAVNOMERNO RAZVIVAT'' BESPRAVNOE CHELOVECHESTVO.......BESPRAVIE RODA CHELOVECHESKOGO===ETO OTSUTSTVIE VLASTI GLOBAL''NOGO DEMOKRATICHESKOGO VSEMIRNOGO BOL''SHUNSTVA===DOBROGO ZEMNOGO NARODA===CHELOVEKA........========PREZIDENT USA DSHO BAIDEN===NADESHDA RAZVITIIA DEMOKRATII V MIRE.........==========ODNA STOLITSA===ODNA STRANA===ODIN NAROD===CHELOVEK........

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