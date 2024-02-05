Трамп должен выглядеть спасителем. Посол рассказал, зачем республиканцы блокируют помощь Украине

Для республиканцы вопрос о границе лишь повод, чтобы затянуть принятие законопроекта о национальной безопасности, который также предусматривает помощь Украине. Как считает Андрей Веселовский, республиканцы хотят усугублять этот конфликт, чтобы отрезать любые пути сотрудничества между двумя партийными группами в Конгрессе. Такие действия они предпринимают с прицелом на президентские выборы, которые должны пройти в ноябре.

Республиканцы хотыт, чтобы Трамп стал президентом

"И к ноябрю нужно подойти в таком состоянии, чтобы вся страна металась в горячке: кому мы помогаем, кому нет, что там с границей, какие проблемы и т.д. И в этой ситуации, конечно, бывший президент Трамп выглядел бы как спаситель: сейчас я организую все и все будет хорошо",

– отметил Веселовский.

Вместе с тем, по его словам, такую позицию поддерживают не все республиканцы в Конгрессе, однако за такой "беспорядок" их "воинственная" часть, прежде всего, в Палате представителей.

"Им нужна победа Трампа даже ценой больших проблем в Европе"

, – считает Веселовский.

По его словам, именно поэтому они расшатывают политический климат в стране, что в свою очередь приведет к политическим и экономическим проблемам.

"Поэтому, скорее всего, придется искать еще какие-то варианты удовлетворения или успокоения этих воинственных республиканцев. Потому что пока надеяться, что все решится мирно и спокойно, тяжело",

– добавил посол.

Напомним, как писали "Комментарии" в США опубликовали обновленный законопроект по пакету финансовой помощи Украине, Израилю, Тайваню, который также включает расходы на охрану американской границы, которую требовали республиканцы. Несмотря на эти изменения, спикер Конгресса США Майк Джонсон заявил, что новый законопроект о помощи не будет принят.

Кроме того, "Комментарии" сообщали, что спикер Конгресса США объявил о разделении пакета помощи для Израиля и Украины. Майк Джонсон отметил, что США должны быстро принять решение о помощи Израилю. В случае принятия этого законопроекта, переговоры о пакете помощи Украине будут отложены на неопределенный срок.



