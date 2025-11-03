Трамп допустил фатальную ошибку: что начало происходить внутри США

Судя по электоральным симпатиям американцев за год до выборов в Конгресс США, Демократическая партия лидирует, опережая республиканцев. Это произошло, в первую очередь, из-за затянувшегося шатдауна. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на результаты собственного социологического опроса.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Авторы публикации пояснили, что все больше избирателей считают, что президент Дональд Трамп не оправдал их ожиданий по нескольким важным вопросам, благодаря которым ему и удалось в 2024 году вернуться в Белый дом во второй раз.

Около двух третей зарегистрированных избирателей, участвовавших в опросе, считают, что администрация Трампа не достигла успеха в экономике и в вопросе стоимости жизни. Более того, большинство считает, что он не смог изменить привычный ход дел в Вашингтоне.

Издание отмечает, что демократическая партия продолжает страдать от низких рейтингов среди избирателей и пытается предложить альтернативу. Добавляется, что защита демократии и конституционных прав является главным вопросом для избирателей, наряду с расходами, потому что Трамп продолжает реализовывать масштабную программу исполнительных мероприятий в сфере иммиграции и других ключевых областях политики.

В публикации говорится, что по мнению большинства избирателей в США, Трамп сделал больше для подрыва Конституции, чем для ее защиты.

Журналисты поделились, что согласно результатам их опроса избирателей, общий рейтинг одобрения президента США составляет 43%. Примечательно, что это на 4 пункта меньше, чем в марте текущего года. В то же время, 55% респондентов заявили, что не одобряют работу Трампа на посту главы Белого дома.

Публикуются данные, что за год до промежуточных выборов 2026 года демократы на 8 пунктов опережают республиканцев в борьбе за Конгресс. Как подчеркнуло издание, это является наибольшим отрывом для любой партии со времени промежуточных выборов 2018 года. В опросе, который проводился в марте, демократы имели преимущество в 1 пункт, то есть, 48% против 47%.

