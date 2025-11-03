logo_ukra

Трамп припустився фатальної помилки: що почало відбуватися всередині США
НОВИНИ

Трамп припустився фатальної помилки: що почало відбуватися всередині США

NBC News повідомляє про те, що в США через дії Трампа різко збільшується підтримка демократів

3 листопада 2025, 07:43
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Судячи з електоральних симпатій американців за рік до виборів до Конгресу США, Демократична партія лідирує, випереджаючи республіканців. Це сталося, в першу чергу, через шатдаун, що затягнувся. Про це повідомляє NBC News із посиланням на результати власного соціологічного опитування.

Трамп припустився фатальної помилки: що почало відбуватися всередині США

Конгрес США. Фото: з відкритих джерел

Автори публікації пояснили, що дедалі більше виборців вважають, що президент Дональд Трамп не виправдав їхніх очікувань щодо кількох важливих питань, завдяки яким йому і вдалося в 2024 році повернутися до Білого дому вдруге.

Близько двох третин зареєстрованих виборців, які брали участь в опитуванні, вважають, що адміністрація Трампа не досягла успіху в економіці та питанні вартості життя. Більше того, більшість вважає, що він не зміг змінити звичний перебіг справ у Вашингтоні.

Видання зазначає, що демократична партія продовжує страждати від низьких рейтингів серед виборців та намагається запропонувати альтернативу. Додається, що захист демократії та конституційних прав є головним питанням для виборців, поряд із видатками, бо Трамп продовжує реалізовувати масштабну програму виконавчих заходів у сфері імміграції та інших ключових сфер політики.

У публікації йдеться про те, що на думку більшості виборців у США, Трамп зробив більше для підриву Конституції, ніж для її захисту.

Журналісти поділилися, що згідно з результатами їхнього опитування виборців, загальний рейтинг схвалення президента США становить 43%. Примітно, що це на 4 пункти менше, ніж у березні цього року. Водночас 55% респондентів заявили, що не схвалюють роботу Трампа на посаді голови Білого дому.

Публікуються дані, що за рік до проміжних виборів 2026 року демократи на 8 пунктів випереджають республіканців у боротьбі за Конгрес. Як підкреслило видання, це є найбільшим відривом для будь-якої партії від часу проміжних виборів 2018 року. В опитуванні, яке проводилося у березні, демократи мали перевагу в 1 пункт, тобто 48% проти 47%.

Читайте також на порталі "Коментарі" — рейтинг Трампа знижується: що не подобається американцям.




Джерело: https://www.nbcnews.com/politics/elections/poll-frustration-trump-gives-democrats-opening-year-midterms-rcna240551
