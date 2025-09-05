Трамп доволен диалогом с Путиным: что анонсировал в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп после разговора по телефону в четверг с президентом Украины Владимиром Зеленским планирует в ближайшее время поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом Трамп заявил во время эксклюзивного ужина с руководителями крупнейших мировых ИТ-компаний в Белом доме.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер подтвердил, что он в самом деле намерен в ближайшее время созвониться с Путиным и тот диалог, который сложился у него с российским диктатором, по словам Трампа, его устраивает.

"Я урегулировал семь войн. Ту, которая, по моему мнению, должна быть одной из самых легких... Вы знаете это чувство, когда думаешь, что будет легче. Оказывается, это немного сложнее. Но та, которая, по моему мнению, должна быть легче, из-за моих отношений с Путиным, с Украиной и все остальное...", – отметил президент.

По его словам, в войне между Россией и Украиной гибнут много людей. Только на этой неделе погибли 7014 человек. В большинстве случаев это солдаты, несколько гражданских, но люди гибнут в таких масштабах, каких не видели со времен Второй мировой войны.

"Но это оказалось самым сложным из всего. Эта задача (война РФ против Украины – ред.) оказалась более сложной, но мы ее решим. Мы все уладим", – отметил президент США.

