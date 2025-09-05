Трамп доволен диалогом с Путиным: что анонсировал в ближайшее время

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп после разговора по телефону в четверг с президентом Украины Владимиром Зеленским планирует в ближайшее время поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом Трамп заявил во время эксклюзивного ужина с руководителями крупнейших мировых ИТ-компаний в Белом доме.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Американский лидер подтвердил, что он в самом деле намерен в ближайшее время созвониться с Путиным и тот диалог, который сложился у него с российским диктатором, по словам Трампа, его устраивает.
По его словам, в войне между Россией и Украиной гибнут много людей. Только на этой неделе погибли 7014 человек. В большинстве случаев это солдаты, несколько гражданских, но люди гибнут в таких масштабах, каких не видели со времен Второй мировой войны.
