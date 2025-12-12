logo

Трамп формирует новую коалицию для противостояния Китаю: кто в нее войдет
НОВОСТИ

Трамп формирует новую коалицию для противостояния Китаю: кто в нее войдет

Politico пишет о том, что команда Трампа стремится привлечь к его инициативе еще больше стран

12 декабря 2025, 09:05
Автор:
Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональда Трампа запускает новую международную коалицию, направленную на сокращение влияния Китая в сфере редкоземельных элементов и высоких технологий, включая искусственный интеллект. Об этом сообщает Politico. Инициатива призвана укрепить контроль над критически важными минералами и ограничить технологическое преимущество Пекина.

Трамп формирует новую коалицию для противостояния Китаю: кто в нее войдет

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, уже 12 декабря Вашингтон намерен подписать декларацию под названием Pax Silica, которая объединит Сингапур, Австралию, Японию, Южную Корею и Израиль. Эти страны станут первыми участниками платформы, предназначенной для совместного решения проблем дефицита доступа к стратегическим ресурсам. В дальнейшем Белый дом рассчитывает расширить круг партнёров.

Заместитель госсекретаря США по экономическому росту Джекоб Хелберг заявил, что Pax Silica представляет собой новую модель "коалиционной промышленной политики" в сфере экономической безопасности. По его словам, до сих пор не существовало международной площадки, где союзники могли бы координировать подходы к развитию экономики искусственного интеллекта и конкуренции с Китаем.

Хелберг подчеркнул, что коалиция также направлена на сдерживание инфраструктурных проектов Пекина в рамках инициативы "Один пояс — один путь". По его словам, объединённые усилия стран-участниц должны лишить Китай возможности приобретать ключевые порты, транспортные узлы и логистические коридоры, которые Пекин использует для расширения своего геополитического влияния.

Подписание декларации откроет однодневный саммит Pax Silica. В обсуждении примут участие представители ЕС, Канады, Нидерландов и ОАЭ. Ожидается, что делегаты сосредоточатся на укреплении сотрудничества в сфере добычи и переработки минералов, а также создании новых логистических цепочек, которые позволят снизить зависимость от китайского рынка.

Читайте также на портале "Комментарии" - Трамп набросился с критикой на Зеленского: почему застопорился мирный план завершения войны.



