Трамп гневно отреагировал на вопрос о помощи России Ирану

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать сообщения американских медиа о возможной передаче Россией разведывательных данных Ирану для ударов по позициям американских военных на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Инцидент произошел в конце круглого стола в Белом доме, посвященного вопросам университетского спорта. После мероприятия Трамп согласился ответить лишь на несколько вопросов журналистов и предоставил слово корреспонденту Fox News Питеру Духе.

Журналист стал задавать вопросы по публикациям в The Washington Post и Fox News, в которых говорилось, что Россия якобы передает Ирану разведданные, которые могут помочь Тегерану атаковать американские военные объекты. Однако президент прервал его еще до завершения вопроса.

Трамп пошутил, что даже если такая информация и правдива, то это "легкая проблема по сравнению с тем, что мы обсуждаем здесь", имея в виду тему реформирования университетского спорта.

После этого глава Белого дома подверг резкой критике журналиста за попытку перевести разговор на тему международной политики.

"Я очень вас уважаю, вы всегда были очень добры ко мне. Но, какой же глупый вопрос вы только что задали. Мы говорим о совсем другом", – заявил Трамп.

Через несколько минут президент снова обратился к Духе и сказал, что готов дать ему "еще один шанс" задать вопрос. Когда журналист уточнил, может ли поднять другую тему, не связанную с университетским спортом, Трамп коротко ответил: Нет.

Таким образом, президент США фактически избежал каких-либо комментариев относительно сообщений о возможном сотрудничестве Москвы и Тегерана в сфере разведки.

