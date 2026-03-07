Трамп гнівно відреагував на питання про допомогу Росії Ірану

Президент США Дональд Трамп відмовився коментувати повідомлення американських медіа про можливу передачу Росією розвідувальних даних Ірану для ударів по позиціях американських військових на Близькому Сході.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Інцидент стався наприкінці круглого столу в Білому домі, присвяченого питанням університетського спорту. Після заходу Трамп погодився відповісти лише на кілька запитань журналістів і надав слово кореспонденту Fox News Пітеру Дусі.

Журналіст почав ставити запитання щодо публікацій у The Washington Post та Fox News, у яких йшлося про те, що Росія нібито передає Ірану розвіддані, які можуть допомогти Тегерану атакувати американські військові об’єкти. Однак президент перебив його ще до завершення запитання.

Трамп пожартував, що навіть, якщо така інформація і є правдивою, то це "легка проблема порівняно з тим, що ми обговорюємо тут", маючи на увазі тему реформування університетського спорту.

Після цього глава Білого дому різко розкритикував журналіста за спробу перевести розмову на тему міжнародної політики.

"Я дуже вас поважаю, ви завжди були дуже добрі до мене. Але, яке ж дурне питання ви щойно поставили. Ми говоримо про зовсім інше", — заявив Трамп.

Через кілька хвилин президент знову звернувся до Дусі і сказав, що готовий дати йому "ще один шанс" поставити запитання. Коли журналіст уточнив, чи може підняти іншу тему, не пов’язану з університетським спортом, Трамп коротко відповів: "Ні".

Таким чином президент США фактично уникнув будь-яких коментарів щодо повідомлень про можливу співпрацю Москви та Тегерана у сфері розвідки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп повністю поінформований про контакти між Росією та Іраном на тлі повідомлень про можливу передачу Москвою розвідданих Тегерану. Про це заявив міністр оборони США Піт Хегсет в інтерв’ю телеканалу CBS News.



