Трамп годами публиковал ложную информацию о доходах Trump Hotel

45-й президент США Дональд Трамп в течение нескольких лет публиковал ложную информацию о прибыльности своего отеля Trump Hotel в Вашингтоне. Об этом свидетельствуют документы комитета по надзору и реформ Палаты представителей, сообщает американский телеканал CNN. Речь идет о Trump International Hotel, расположенный в Вашингтоне (округ Колумбия) на расстоянии 500 метров от Белого дома. Компания Трампа руководит зданием с 2012 года и ежегодно платит аренду размером в несколько миллионов долларов.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)





Документы показывают, что в течение нескольких лет Трамп писал цифры, которые свидетельствовали о якобы доходность отеля.На самом деле Trump Hotel за четыре года президентства Трампа понес убытки в 70 млн долларов. Зато бывший президент отмечал, что отель ежегодно приносил десятки миллионов долларов дохода. Это первый случай, когда следователи комитета рассмотрели и опубликовали подробную финансовую информацию экс-спрезидента. Также документы изучили окружной прокурор Манхэттена и следователи генпрокуратуры Нью-Йорка, но свои заключения не опубликовали.





Доход Трампа от Trump International Hotel с 2016 по 2020 год составил более 156 000 000 долларов. При этом, в гостинице ущерб на 70 млн долларов.Чтобы говорить о точных цифрах, законодателям нужны налоговые декларации Трампа, которые он отказывается предоставить.





Напомним, граждане США уже не так одобряют деятельность недавно избранного главы страны Джо Байдена. Его рейтинг работы дотянул до минимума, за восемь месяцев, как он управляет Америкой. Об этом говорят данные соцопроса, которые обнародовала компания Gallup. Как показали, полученные во время этого социологического опроса результаты, деятельность последнего американского президента одобряют 43% граждан. Это на 6% меньше, чем было в августе. Совсем критически относятся к его деятельности 53% опрошенных. За восемь месяцев от вступления в президентскую должность Байден потерял 14% поддержки. Сограждане имеют немало проблемных вопросов к его внутреннему курсу. Его одобряет 69% жителей, принявших участие в этом социологическом исследовании. Положительно относятся к этому направлению деятельности главы Америки 30%.

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