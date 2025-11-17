Трамп готов идти дальше: что ждет те страны, которые продолжают сотрудничество с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке нового законопроекта, который предусматривает введение "очень строгих санкций" против любой страны, продолжающей вести бизнес с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

В материале говорится, что во время общения с журналистами Дональд Трамп подтвердил, что республиканцы работают над законодательной инициативой по усилению экономического давления на Россию через ее торговых партнеров. По словам президента, он лично предложил эту идею.

"Как вы знаете, я предложил это, поэтому против любой страны, которая ведет бизнес с Россией, будут применены очень строгие санкции", – сказал Дональд Трамп.

По его словам, законодатели рассматривают возможность включить Иран в этот список. Он уточнил, что решение по Тегерану может быть принято в процессе доработки законопроекта.

Читайте также на портале "Комментарии" — боевые действия в Украине должны прекратиться в ближайшее время. Ведь это "ужасная кровавая бойня", самая большая со времен Второй мировой войны. Об этом в интервью GB News заявил президент США Дональд Трамп.

"Это ужасная кровавая бойня, самая большая со времен Второй мировой. Мы давим на них через Индию и нефть, другие страны тоже выходят, потому что, когда Россия продает нефть, она имеет деньги действовать. Думаю, мы это решим. Надеюсь, скоро. За последний месяц 25 тысяч военных было убито с обеих сторон, примерно поровну", — высказался Дональд Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало – диалог президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным необходим для того, чтобы закончить войну в Украине. Об этом в интервью для Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.



