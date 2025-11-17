logo_ukra

Головна Новини Світ США Трамп готовий йти далі: що чекає на ті країни, які продовжують співпрацю з Росією
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп готовий йти далі: що чекає на ті країни, які продовжують співпрацю з Росією

Президент США Трамп заговорив про "дуже суворі санкції" для країн, які продовжують співпрацю з Росією

17 листопада 2025, 07:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку нового законопроекту, який передбачає запровадження "дуже суворих санкцій" проти будь-якої країни, яка продовжує вести бізнес із Росією. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Трамп готовий йти далі: що чекає на ті країни, які продовжують співпрацю з Росією

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що під час спілкування з журналістами Дональд Трамп підтвердив, що республіканці працюють над законодавчою ініціативою щодо посилення економічного тиску на Росію через її торгових партнерів. За словами президента, він особисто запропонував цю ідею.

"Як ви знаєте, я запропонував це, тому проти будь-якої країни, яка веде бізнес із Росією, буде застосовано дуже суворі санкції", – сказав Дональд Трамп.

За його словами, законодавці розглядають можливість включити Іран до цього списку. Він уточнив, що рішення щодо Тегерана може бути ухвалене в процесі доопрацювання законопроекту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — бойові дії в Україні мають припинитися найближчим часом. Адже це "жахлива кривава бійня", найбільша з часів Другої світової війни. Про це в інтерв'ю GB News заявив президент США Дональд Трамп .

"Це жахлива кривава бійня, найбільша з часів Другої світової. Ми давимо на них через Індію і нафту, інші країни теж виходять, тому що, коли Росія продає нафту, вона має гроші діяти. Думаю, ми це вирішимо. Сподіваюся, скоро. За останній місяць 25 тисяч військових було вбито з обох сторін".

Також видання "Коментарі" повідомляло – діалог президента США Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним необхідний для того, щоб закінчити війну в Україні. Про це в інтерв'ю Fox News заявив віце-президент США Джей Ді Венс.




